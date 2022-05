El Consell frena la idea de Cort de crear un depósito municipal de escombros

La consellera insular de Medi Ambient, Aurora Ribot, ha desmontado las intenciones del Ajuntament de Palma de crear un depósito municipal para el almacenamiento y tratamiento de sus residuos sólidos de obra y le recuerda que las competencias en este sentido son «única y exclusivamente» del Consell Insular. Ribot destacó que la única empresa autorizada en la Isla para recepcionar residuos y hacer el posterior tratamiento es Mac Insular y que el Ajuntament no puede atribuirse funciones que no les corresponden.

Cabe recordar que la regidora d'Infraestructures de Cort, Angélica Pastor, hizo público que su departamento está trabajando en la preparación de un depósito para los residuos que se generan en las obras municipales. Argumentaba la regidora que el Consistorio podía ahorrarse entre 1 y 2 millones de euros anuales con un servicio de tratamiento de residuos propio y que el proyecto para la instalación, que se pretendía ubicar en un terreno cercano a Son Reus, se estaba tramitando en estas semanas.

Pastor, asimismo, defendía que saltarse de esta forma a Mac Insular es legal por que solo trabajarían con residuos provenientes de obras municipales «no con los que provienen de reformas y actuaciones particulares» y aseguraba que sólo estaban pendientes de la autorización de la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear para poner en marcha la iniciativa municipal. Este anuncio provocó una pregunta de Pedro Roselló, del Partido Popular, en el pleno del Consell Insular y es allí donde la responsable de Medi Ambient desautorizó a Pastor y a sus intenciones de crear un depósito de escombros municipal.

Ribot fue tajante al negar al Ajuntament la posibilidad de hacer su centro de tratamiento de residuos ya que, según sus propias palabras, la instalación «no es autorizable de ninguna manera» al no tener competencias el Consistorio. La consellera de Medi Ambient aseguró que ya se ha puesto en contacto con Pastor y con personal de la regiduria d’Infraestructures «para aclarar la normativa» y para recordarles que no pueden hacerlo al no estar autorizados. Ribot aseguró, igualmente, que su departamento ha comprobado que Cort no está almacenando ningún residuo «en este momento».