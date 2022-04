Cort retira sin avisar las jardineras vecinales de la plaza Quadrado

Los vecinos de Canamunt se han llevado una desagradable sorpresa esta semana. Las jardineras que acogían los pequeños urbanos que instalaron en octubre han desaparecido. El pasado lunes, operarios de Parcs i Jardins, del Ajuntament de Palma, retiraron estos pequeños huertos, según la fotografía tomada por una vecina.

Desde la Associació de Veïns de Canamunt mostraron su sorpresa, ya que en un principio habían pensado que había sido un robo o vandalismo. «Fabricamos estos microhuertos después de que el Consell de Mallorca nos diera una subvención para educación ambiental. Parte del dinero lo destinamos a las jardineras y las instalamos en octubre», dicen fuentes de la asociación.

Procesiones

«Aún no sabemos por qué se lo han llevado. Nos han dicho que igual podía molestar por las procesiones de Semana Santa pero las jardineras estaban dentro de los pilones. No han dejado nota y no sabemos dónde están», dicen fuentes de la asociación. La entidad reivindica que «estamos desarrollando proyectos comunes y aquí han participado muchos vecinos, incluso aquellos que no participaban nunca o nuevos residentes extranjeros que intentan integrarse en el barrio. Los niños se han encargado de plantar y regar y ahora no tenemos microhuertos».

Imagen de la retirada captada por una vecina de Canamunt

Ensalada, rabanitos y acelgas se habían plantado en estas jardineras que habían construido la asociación de vecinos y con la colaboración del ateneo L’Elèctrica. «Reivindicamos cómo queremos ocupar el espacio público, que no sea solo destinado al espacio comercial. Pero también no quitaron las redes que pusimos para los juegos en la plaza», dicen. Canamunt reclama ahora la devolución de las jardineras para seguir con su huerto urbano.