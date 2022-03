Son Sardina se rearma contra la construcción de 468 viviendas

Un grupo de vecinos ha creado la plataforma cívica Salvem Son Sardina tras conocerse la intención de crear una urbanización de 468 viviendas en Son Sardina, con edificios de hasta tres alturas, la mitad de ellas de protección oficial. La Associació de Veïns presentó alegaciones contra el Plan General pero los residentes desconfían de su utilidad y han convocado hoy a mediodía un encuentro en el bar Royal, en la calle Passatemps. «Los vecinos están alterados por la puesta en marcha de una macrourbanizacón», explicó ayer el escritor Miquel Àngel Vidal, uno de los seis impulsores de esta plataforma. Los otros miembros son Toni Marimón, profesor de Historia de la UIB; Margalida Moll, docente de Historia de Secundaria; Toni Bauzà; el músico Miquel Calafell y Joan Ramis, vecino de sa Garriga, núcleo «que no está afectado directamente pero queremos que sus vecinos también se sumen a nuestras reivindicaciones».

«Estas seis personas representamos un poco las diferentes posturas políticas del pueblo, hay gente de las ideologías más diversas: desde Més hasta el PP», explicó Vidal. El portavoz de la plataforma señaló que se están diseñando «actividades para convencer al Ajuntament para que no siga adelante con esta urbanización». No se descartan manifestaciones ni protestas. La preocupación entre los vecinos es patente. Vidal explicó que «Son Sardina es un pueblo dentro de Palma que no quiere cambiar su idiosincrasia. Nos sentimos muy pueblo y nos llevamos muy bien. Construir más no nos hará mejores. Es un entorno idílico y no nos gusta que se construya una macrourbanización». Para Vidal, «hay otros barrios que pueden crecer sin que afecte a su espíritu. Son Sardina ha mantenido hasta ahora su estatus de pueblo tranquilo, rústico».

Incremento

El Plan General prevé construcciones de hasta tres alturas, cuando hasta ahora en Son Sardina lo habitual son viviendas aisladas de planta baja y una altura. La asociación vecinal presentó alegaciones al Plan General contra la construcción de hasta 468 viviendas, de las cuales 159 serían protegidas, con lo que está previsto que la población se incremente en 1.000 personas. En el núcleo de este pueblo y su diseminado viven 2.800 personas. Este viernes, la asociación de vecinos convocó una reunión para dar a conocer las alegaciones al Plan General.