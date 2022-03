Los vecinos piden que el párking de Plaza de Toros sea sólo para residentes   

La Asociación de Vecinos Coliseum ha pedido al Ajuntament de Palma que el futuro aparcamiento municipal que se va a construir junto a la plaza de toros sea exclusivo para los residentes de la zona y que no tenga estacionamientos rotatorios, según confirmó su nueva presidenta Helena Herrera. Cabe recordar que Cort ya ha manifestado su intención de construir un párking en el solar adyacente al coso, espacio que tiene una superficie de 6.800 metros cuadrados y que será expropiado para una instalación que, en principio, tendrá dos plantas subterráneas con capacidad para 500 vehículos. El proyecto contempla, asimismo, una zona verde con juegos infantiles en la superficie.

Hace unos días los vecinos mantuvieron una reunión con personal de la regiduría de Mobilitat donde conocieron, de primera mano, los detalles de la instalación que, según Herrera, reserva la mitad de plazas para residentes y la otra mitad, unas 250, se destinan a aparcamientos rotatorios. «No estamos de acuerdo con que se habiliten plazas para los no residentes, eso provocará más polución y más transito en una zona, que es limítrofe con la ORA, y que ya está colapsada» señalo. Precisamente otro de los puntos que puede generar conflicto, y que según su presidenta justifica la petición de los vecinos, es la futura implantación en el barrio de una nueva zona ORA. Esta medida, ya anunciada, se terminará de definir en el Plan de Movilidad que está redactando Cort por lo que la representante vecinal aviso que «estarían muy atentos a ver en que calles se aplica y como afecta, por que es posible que muchas calles soporten mucha presión circulatoria y más teniendo en cuenta las nuevas promociones que se están haciendo en la zona del Amanecer, previstas para acoger a más de 1.000 personas».

Herrera, que agradeció el canal de comunicación que ha abierto Cort con ellos, destacó, no obstante, que existen muchas incógnitas sobre un aparcamiento que no estará operativo antes de dos años, especialmente, en lo que se refiere a la zona verde de la superficie. «Este barrio, uno de los más poblados de Palma, tiene déficit de zonas abiertas y no queremos otra plaza dura como la que existe en Can Alonso. Lucharemos para que se hagan la zona verde y de juegos proyectada», señaló.