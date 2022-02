La mitad de las multas de tráfico en Palma no se notifican al infractor

Los fallos en el sistema de notificación de sanciones esta provocando un doble perjuicio a los afectados ya que impide que se puedan acoger a la reducción por pronto pago y porque si la tramitación entra en vía de apremio la sanción se duplica o triplica, según denunció el concejal del PP, Guillermo Sánchez.

El 'popular' aseguró que cada mes el BOE publica entre 1,000 y 1.200 edictos de multas con importe duplicado al no poderse localizar al conductor y se pregunta como es posible que no se le localice para notificarle la sanción en primera instancia pero si que le lleguen las notificaciones por vía de apremio. Para solucionar el problema Sánchez pide que se revise el procedimiento y que Cort no requiera la identificación del conductor o entienda que el infractor es el titular del vehículo y así las multas, asegura, se tramitarían sin recargo.