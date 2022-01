MÉS per Mallorca ha presentado este viernes una proposición no de ley para desclasificar Son Bonet como aeródromo de interés general para traspasar la competencias al Govern balear, con recursos humanos materiales y presupuestarios para su gestión directa. Así lo ha anunciado el portavoz adjunto de MÉS en el Parlament, Josep Ferrà, acompañado del regidor de Marratxí Joan Francesc Canyelles, quien ha señalado que este cambio permitiría impedir el «megaparque» fotovoltaico que Aena quiere ejecutar en Son Bonet, con 22.000 paneles solares en una superficie de 180.000 m2, ha incidido. Canyelles ha incidido en que este espacio «es un auténtico pulmón verde» para Marratxí y ha recordado la oposición de movimientos vecinales a este proyecto. Igualmente, la desclasificación y traspaso al Govern permitiría utilizar espacios como zonas deportivas y sociales «que están en degradación más que evidente» y «facilitaría la conservación patrimonial de diferentes edificios catalogados», como hangares, terminal y edificios auxiliares.

Además, ha recalcado que el plan director aeroportuario prevé un aumento de operaciones que desde MÉS consideran perjudicial para la zona, por su incidencia en la contaminación acústica y atmosférica; y en cualquier caso, la gestión autonómica supondría «un paso más hacia el autogobierno». Por otro lado, desde MÉS creen que ampliar el ámbito del aeropuerto y aproximar la zona de pista a las viviendas existente en Cas Capità «perjudicaría gravemente la calidad de vida de los habitantes de este núcleo urbano». Además, argumentan que Son Bonet «no tiene condiciones para el tráfico comercial internacional»; «no es un aeropuerto apropiado como alternativo a los principales aeropuertos de las Islas y tampoco tiene fines defensivos ni destacamentos del Ejército del Aire».

El diputado de MÉS ha apuntado que la iniciativa no es nueva ya que en anteriores ocasiones el Parlament se ha posicionado a favor de reclamar la desclasificación y el traspaso de competencias, en legislaturas anteriores con propuestas presentadas por el Bloc per Mallorca y el PP. También ha recordado que fue una reivindicación que defendió el conseller de Movilidad Biel Vicens en el año 2009. Por este motivo, desde la formación confían en que la propuesta obtenga el apoyo de los grupos de la Cámara, como mínimo de las fuerzas progresistas y el PP. Ferrà igualmente ha recordado que el Instituto de Estudios Autonómicos del Govern ha constatado en un informe la falta del traspaso a la Comunidad de las funciones y servicios en materia de aeropuertos y helipuertos no calificados de interés general, un documento que expresamente se refería a la posibilidad de asumir la gestión de Son Bonet previa desclasificación de su carácter de interés general.

Aumento del 2% del sueldo de los diputados

Por otra parte, preguntado durante la rueda de prensa sobre el aumento del 2 por ciento en las retribuciones de los diputados del Parlament, Ferrà ha señalado que MÉS no será «un obstáculo para tomar una decisión u otra». El diputado ha señalado que desde el partido reivindican «un sueldo digno para los políticos» para que «cualquier persona se pueda presentar a política y no sólo la derecha».