Can Serra, al fondo, con el cartel 'Sous uns cutres' colgando.

El cartel colgado por la asociación de vecinos en el vetusto edificio de Can Serra, entre la calle sa Gerreria y la Plaza Quadrado, es claro: 'Sou uns cutres'. Esta joya olvidada, catalogada como Bien de Interés Cultural, es el resultado de la 'fusión' de tres edificios de épocas diferentes: la casa principal, de finales del XIII o principios del XIV, y las otras dos son del XIX. Aunque el edificio fue adquirido por el Govern en 2003 con dinero de la ecotasa, y dos años después pasó a manos del Ayuntamiento de Palma, esta joya medieval olvidada duerme el sueño de los justos, y se degrada día a día.

En 2010 se encargó el proyecto de rehabilitación con la intención de dar uso al conjunto de edificios (la casa gótica y los inmuebles anexos), en el que se planteó la posibilidad de que hubiera un museo. Pero el proyecto no fructificó. Ahora, once años después, los presupuestos de 2022 del Consistorio palmesano incluirán una partida destinada a los estudios previos para la rehabilitación de este inmueble, del que todavía no se ha decidido cuál será su futuro uso.