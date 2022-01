Los comercios de Son Gotleu se reivindican e intentan abrirse a Palma

Mascaró está finalizando un máster sobre África y prepara un trabajo sobre niños nacidos en España de padres indocumentados. «En contra de lo que pueda parecer, los niños no consiguen los papeles por el mero hecho de haber nacido aquí. Supone un problema para la escolarización», explicó la trabajadora social, que cree que la peatonalización de Nuredduna redundará en el barrio. Sigue siendo un problema la cantidad de pisos en manos de fondos buitre, «ellos no tienen prisa. Están con okupas pero esperan que se revaloricen. Y si no lo hace, son tan baratos que no pierden nada».