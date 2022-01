Trabajadores de la EMT se concentrarán en Palma para pedir dimisiones

Los trabajadores de la EMT de Palma se concentrarán el próximo 27 de enero, en la plaza de Cort, para pedir la dimisión del teniente de alcalde de Movilidad Sostenible, Francesc Dalmau, y del gerente de la empresa municipal, Mateu Marcús, por su «pésima gestión» de la misma. Según ha informado el comité de empresa de EMT Palma este viernes en una nota de prensa, los trabajadores de la empresa municipal han tenido conocimiento que, el pasado día 3 de enero, el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), aprobó que el servicio que realizaba la EMT Palma a través de la línea 22 a Cala Blava y la línea 3 al Pla de Na Tesa, pasaría a realizarlo el TIB.

Lo argumentado para llevar a cabo esta decisión, ha explicado el comité de empresa, es que la EMT no está dando un servicio adecuado a la población de Cala Blava y colindantes, a través del transporte a la demanda por un lado, y que incumple el acuerdo firmado en el 2018 donde la EMT se comprometía a realizar una subida de la línea 3 al Pla de Na Tesa cada hora, haciéndolo actualmente solamente en tres ocasiones en todo el día, y los fines de semana a través del transporte a la demanda. Además, ha recordado que, en los acuerdos firmados para la desconvocatoria de la huelga de septiembre de 2020, la empresa se comprometía a restablecer las líneas tal y como estaban antes de la pandemia.

«Si hubiesen cumplido este acuerdo, ahora no hubiese pasado nada de esto, ya que antes sí se daba un buen servicio a dichas poblaciones», ha aseverado el comité de empresa. Todo ello, añadido a la subcontratación del bus y del tren turístico, y del «poco empeño» que están demostrando en que sea la EMT la que gestione el futuro tranvía de Palma, ha hecho que en el comité de empresa de EMT Palma lleguen a la conclusión de que «poco a poco están desmantelando esta empresa, no teniendo ninguna intención de que vaya creciendo, por el contrario, que vaya decreciendo, no se sabe con qué pretensiones, pero no son nada beneficiosas para los trabajadores de la empresa». «Nos parece que todo ello se va cocinando poco a poco por parte del PSOE, partido gobernante en el Ayuntamiento de Palma y en el Govern balear, para beneficiar a la empresa privada en detrimento de las concesiones públicas», ha censurado.

Esto ha llevado al comité de empresa ha convocar una concentración de trabajadores en la plaza de Cort, el día 27 de enero a las 10.00 horas, coincidiendo con el pleno municipal de este mes. En dicha concentración, ha asegurado, los trabajadores de la EMT Palma pedirán, «alto y claro», la dimisión de Francesc Dalmau y de Mateo Marcús, por la «pésima gestión» que están realizando al frente de la EMT-Palma. «Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se una a esta protesta para conseguir una EMT pública y que preste un servicio de calidad», ha sentenciado el comité de empresa.