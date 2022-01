Llamamiento a los palmesanos a participar en el Plan General para que «sea de Palma y no del Ayuntamiento»

La regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, ha animado a la ciudadanía a participar, en el último mes, hasta el 15 de febrero, que queda de plazo de exposición pública, en el Plan General para que el texto final sea «de toda la ciudad de Palma y no solo del Ayuntamiento». Según ha informado Truyol este martes en rueda de prensa, «el Plan General es una herramienta normativa muy relevante para Palma fruto de la participación ciudadana porque, antes de ser presentado, se han incorporado algunas de las propuestas planteadas por los miembros de los consejos territoriales y sectoriales; así como por representantes de organizaciones sociales y empresariales de la ciudad, con las que se han mantenido reuniones».

Si bien, ha precisado, «la voluntad del Ayuntamiento es continuar acercando el Plan General a todos aquellos a los que todavía no se ha podido llegar para que puedan participar en el periodo de exposición pública, de modo que el texto normativo final sea de toda Palma y no solo del Ayuntamiento». La regidora ha recordado, en este sentido, que el Plan General tendrá una vigencia de 20 años y planificará la «necesaria transición ambiental, ecológica y social» de la ciudad de Palma, en un contexto de cambio social donde habrá que afrontar retos como la movilidad, «para que sea sostenible», y la vivienda, «para que sea un bien accesible y no de especulación».«Para dar una repuesta positiva a estos y otros retos, hace falta la implicación de las administraciones, pero también la de todos los ciudadanos», ha enfatizado Truyol, quien ha explicado que existen diferentes vías de acceso a la información relativa al Plan General de Palma.

Concretamente, ha detallado, en la página web del Ayuntamiento, los ciudadanos disponen de un acceso directo a toda la información relacionada con el Plan General; así como de un visor urbanístico, un instrumento «innovador, porque no hay ningún otro en el territorio nacional, e interactivo, al que cualquier vecino puede acceder desde su móvil u ordenador». Además, ha continuado diciendo, para consultas específicas, sobre un tema concreto, los vecinos de Palma disponen de la cita previa, que se puede solicitar a través de la web.También, y con la voluntad de ser didácticos, ha dicho Truyol, se ha abierto, hasta el próximo día 15 de febrero, una exposición sobre el Plan General, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. El horario para poder visitar esta exposición es de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

En paralelo, ha destacado, se han programado diferentes jornadas para explicar y debatir los planteamientos de la ciudadanía sobre el Plan General. La primera de las jornadas, para presentar el Plan General, tuvo lugar el pasado mes de diciembre. Y, este viernes, 14 de enero habrá otra. Será en el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares , a las 18.00 horas, y se contará con diferentes expertos de dentro y fuera de la ciudad de Palma, quienes compartirán con todos los asistentes cuáles son las fortalezas del nuevo Plan General y los vínculos con otras normativas supramunicipales. Para participar de la jornada, que se podrá seguir de manera presencial y telemática, será necesario inscripción previa.

Los seis ejes del Plan General

Finalmente, antes de finalizar la rueda de prensa, la regidora ha incidido en que el nuevo Plan General consta de seis ejes, con los que se pretende dar respuesta a las necesidades de Palma en los próximos 20 años. Concretamente, ha señalado que el eje básico en el que está basado el Plan General es la protección y el uso racional del territorio. Y, los otros cinco en que se basa son una Palma abierta al mar y a la naturaleza; la humanización de la ciudad y la movilidad sostenible; Palma, ciudad de barrios y pueblos. Una ciudad para la gente; Palma, una ciudad resiliente y autosuficiente frente a la crisis climática y, también, diversificación económica: una ciudad de encuentro e intercambio.