Las campanadas no se escucharon la pasada noche en la plaza de Cort para dar la bienvenida al año 2022, como suele ser habitual el 31 de diciembre. El silencio d'En Figuera, el reloj del Ajuntament de Palma, no sonó, lo que provocó una gran decepción entre los asistentes. Muchos de los asistentes se quedaron sin tomar las uvas de la suerte y otros lo hicieron con retraso. Entre los asistentes había muchos turistas y personas de otras nacionalidades, niños y adultos, todos ellos con sus mascarillas, así como cava, bolsas de cotillón, etc. Sin embargo, la decepción fue mayúscula y muchos de ellos se preguntaron por qué no habían sonado las 12 campanadas.

Desde el Consistorio palmesano aún no han dado una explicación de lo sucedido. El relojero uno de los responsables d'En Figuera Biel Julià ha asegurado a Ultima Hora que el reloj sí que se sonó, aunque ha reconocido que puede no se escucharse como otros años. En este sentido, ha asegurado que su padre, que es otro de los responsables d'En Figuera estaba allí y sí que lo escuchó. Julià ha asegurado que se ha seguido el mismo procedimiento que otros años para su puesta a punto y funcionamiento y ha reiterado que «sonó perfectamente». Cabe recordar que este año el Ajuntament tampoco ha organizado la tradicional fiesta en la Plaza de Cort para dar la bienvenida al año nuevo con la finalidad de evitar aglomeraciones que contribuyesen a la propagación de la COVID-19; se trata del segundo año consecutivo que no se celebra esta tradicional fiesta. No obstante, el gobierno municipal sí tenía previsto que En Figuera sonase, como marca la tradición.