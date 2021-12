Con los precios de los carburantes disparados y la amenaza del coronavirus en los espacios interiores, como los vagones y habitáculos del transporte público, muchas personas han optado en las últimas fechas por cambiar sus hábitos de movilidad y apostar por la bicicleta como una forma de desplazarse cada día en Palma. Ello ha generado un cierto incremento de los problemas de convivencia entre los ciclistas y el resto de ciudadanos. Uno de los principales conflictos atañen al estacionamiento de bicis en lugares poco convenientes, que le complican la vida a nuestros convecinos, aunque no lo presenciemos ni lo podamos imaginar.

Pensemos por un momento en ir paseando con un carrito de bebé por una acera que no ha sido remodelada últimamente, y por lo tanto no cuenta con una anchura desmedida. Si nos topamos de frente con una farola a la cual alguien ha atado una bicicleta podemos tener serias dificultades para seguir nuestro camino. Lo mismo sucede con quien se desplaza mediante una silla de ruedas. Hay personas que no pueden elegir. Cuál es la norma general para dejar aparcadas las bicicletas en Palma y no tener problemas, ni con nuestros semejantes ni tampoco con la ley que todos debemos respetar.

Desde la Policía de Palma recalcan que lo ideal es utilizar los aparcamientos para bicicletas de la capital balear dispuestos a tal efecto. Con el tiempo se han ido instalando en todos los barrios de la ciudad y son ya un elemento común. Sin embargo, no siempre los tenemos a mano. En los supuestos de no existir los aparcamientos de bicicletas en un radio de 50 metros, estas podrán ser atadas a elementos del mobiliario urbano siempre que no se entorpezca el tránsito peatonal.

Aunque ojo, esta es solo una medida para que 'duerman' por la noche, ya que la ordenanza municipal reguladora de la movilidad de los ciclistas prescribe que las bicicletas no pueden permanecer en ese lugar por más tiempo que 24 horas. Asimismo, los agentes municipales de Palma recuerdan que la mejor forma de atar una bicicleta para encontrarla en el mismo sitio la mañana siguiente y que no nos la hayan birlado es cerrar con un candado reglamentario (mejor si es antirrobo, aunque su precio es más elevado) y acorde a este uso una de las ruedas con el eje. Si lo desea el ciclista puede utilizar dos candados, uno para cada rueda.