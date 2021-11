Adiós a Marginàlia

Después de seis años, el taller Marginàlia en el que personas en riesgo de exclusión restauraban todo tipo de objetos para darles una segunda vida, cerró este sábado sus puertas con un vermut. Personas vinculadas al taller como Jaume Mateu o Jaume Santandreu tuvieron palabras de despedida.

«Forces majors ens obliguen a tancar MARGINALIA, Taller i intercanvi d’objectes. Donam per acabada definitivament l’etapa de “la dignitat per la feina”. No és tant sols qüestió de local. Es tracta d’una adaptació cruel a la realitat dels exclosos. El factor desencadenant d’aquesta amarga decisió ha estat la venda del local. No podem continuar amb el lloguer. Tampoc no obrirem a qualsevol altre lloc, encara que sigui gratuït. Tancam. Les raons són profundes i inexorables», escribió Santandreu este martes en las redes sociales.

La imposibilidad de realizar actividades para dar salida a todos los efectos que allí se almacenan, como consecuencia de la pandemia de coronavirus y todas las restricciones aparejadas, han pesado como una losa en el debe del taller solidario.