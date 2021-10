Protesta vecinal contra Cort por la construcción del superparque de Bellver

El próximo domingo por la mañana, organizado por Son Quint-Parc Natural de Ponent, habrá una caminada reivindicativa a través del bosque de Bellver, en defensa del mismo, y a la vez en protesta por el superparque que Cort está construyendo en él.

Al acto se sumarán Terra Ferida, Amics de la Terra y vecinos de El Terreno y de otras zonas de Palma bajo la denominación de Salvem el Bosc de Bellver.

La caminada reivindicativa saldrá a las diez de la mañana desde Sa Font Santa, que está detrás del parque de bomberos de Sa Taulera.

Consignas

Los manifestantes, de forma pacífica, pedirán a Cort y al conseller de Medi Ambient i Territori de les Illes Balears, que eviten la construcción del citado super- parque, conocido como Parc d’ Aventures del Parc de Bellver, recordando, además, que dicho proyecto atenta contra el Pla d’ ús i gestió del Bosc de Bellver, aprobado en 2016 por el citado Ajuntament.

Vean el estado de uno de los pequeños parques infantiles del lugar.

Hace unas semanas ya denunciamos la construcción de este superparque en contra de la voluntad de muchos vecinos de El Terreno, según nos contaron cuando los reunimos en el mismo lugar donde se iba a construir. Y si por entonces manifestaron que no querían parque porque ya tenían uno, ahora se suman a la manifestación, bajo la denominación Salvem el Bosc de Bellver, con consignas como ‘Un Bosc ja és una aventura’, y ‘Bellver no es un parc aventura’.

Mejor arreglar El Terreno

Y tienen razón. Entre otras cosas, porque si ya existe un parque, ¿para qué construir otro?

Además, dicho parque, el que están construyendo ya, costará dinero… ¡Mucho dinero! Entonces, se preguntan algunos, ¿por qué no destinar ese presupuesto a arreglos y mejoras que el barrio está pidiendo a gritos que se hagan? Porque es así, eh... Porque el barrio, en general, está más bien dejado de la mano de Cort... Basta, si no, con darse una vuelta por sus calles y plazas, o subir por sus calles y escaleras empinadas, y anotar las carencias que tienen, algunas de las cuales os estamos mostrando en esta página a través de las fotografías recientes que nos han mandado los vecinos y… Pues ya nos diréis lo que os parece. Porque –repetimos– son fotografías tomadas en algunas de sus calles y plazas, a las que añaden otras de los Jardins de la Cuarentena, a los que se puede tener acceso desde el Passeig Marítim y plaza del Mediterráneo.

Está claro que las escaleras están descuidadas.

Porque si observáis las fotos veréis que es muy necesario mejorar el estado de sus aceras y calles, así como el de sus escaleras, en las que crece la hierba, y el de los pequeños parques infantiles que hay en algunas de sus plazas –sobre todo que sustituyan sus zonas blandas, rotas y en pésimo estado, por otras sobre las que los niños puedan jugar sin ningún problema–, y también que repongan las baldosas rotas de sus aceras y plazas, así como las que levantan las raíces de los árboles al crecer, sin olvidarse del citado parque de la Cuarentena, por el que no estaría de más que se pasaran los del servicio de mantenimiento y el de los de parques y jardines. Tampoco es de recibo que la placa dedicada a Pau Gomila, que hay en plaza Gomila, obra del pintor Pau Fornés, esté rota.

Ya hay un parque, ¿por qué otro?

Por eso entendemos que los vecinos de El Terreno, bajo la denominación de Salvem el Bosc de Bellver, y la iniciativa de Son Quint-Parc Natural de Ponent, apoyada por Terra Ferida, y Amics de la Terra, se movilicen, entre otras razones porque –repetimos– ya hay un parque, con su bosque, con caminos, y hasta hace poco con su castillo, sus tirolinas y otros juegos, que ya no están, como tampoco cuatro pinos, aserrados sin que nadie sepa por qué. Bueno, sí; dicen que es por una oruga que los enferma, cuando, según los vecinos, existe un tratamiento que las combate…. Aunque también es casualidad –señalan estos– que hayan enfermado los cuatro árboles que estaban donde va el parque, ocupados ahora por las grúas... Pero… Bueno, lo cierto es que si Cort consulta con ellos, verán que no quieren ese parque; que lo que quieren es ver mejoradas las infraestructuras del barrio y, si se puede, un aparcamiento. Y no solo no lo quieren –al parque nuevo–, sino que, además, se lo han hecho saber al alcalde a través de un documento que firmaron y que pasó por el correspondiente registro de entradas.

Y hablando de firmas en contra de la construcción del super- parque de Bellver, el grupo Salvem el Bosc de Bellver, a través de la plataforma change.org, ha conseguido casi 1.500 firmas en contra, lo cual es otro dato a tener en cuenta.