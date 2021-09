Cort intentará que la UE financie Nuredduna y la Falca Verda

El Ajuntament de Palma presentará diez proyectos que contemplan 34 actuaciones a los fondos Next Generation de la Unión Europea. En total suponen una inversión de 22,7 millones de euros. Entre los proyectos propuestos a Bruselas están el eje cívico deNuredduna, la nueva Bicipalma, la ampliación de carriles bici o la mejora de la calle Sínia d’en Gili, en plena Falca Verda.

Palma se presenta así a la convocatoria del Ministerio de Transportes, Movilidad y AgendaUrbana, que se incluye dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central.

El alcalde de Palma, José Hila, señaló que los proyectos propuestos, y que ya están muy adelantados, «van en la línea de transformación que marca laUnión Europea.Las iniciativas de cambio que impulsamos en Palma coinciden con la apuesta que se está haciendo en Europa».

Peatones y bicis

Las propuestas del Ajuntament van ligadas a la pacificación del tránsito y la seguridad viaria, la puesta en marcha de alternativas al coche, la mejora del transporte público, la recuperación del espacio para peatones, la apuesta por la electricidad como combustible limpio y la introducción de nuevas tecnologías.

Estos diez proyectos que aspiran a los fondos Next Generation son el impulso de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)del centro de Ciutat, la implantación de laORA ligada a las ZBE, incremento del espacio para peatones, ampliación de la red de carriles bici, la nuevaBicipalma, iniciativas de seguridad viaria, autobuses eléctricos y su electrolinera, la mejora del servicio de la EMT con la recarga de la tarjeta ciudadana por Internet, la ampliación de la accesibilidad de las paradas de la EMT, así como la compra de vehículos de limpieza y recogida eléctricas de Emaya.

Dentro del proyecto de incremento del espacio para viandantes se encuentran iniciativas como la ampliación de las aceras de la plaza Quadrado, arte táctico en los centros educativos, el eje cívico deNuredduna, la reurbanización de la calle Costa i Llobera, la mejora de las aceras y el carril bici de la calle Rafael Rodríguez Méndez, obras en la calleSínia d’en Gil para la Falca Verda, mejora de la accesibilidad en Son Dameto y las reformas de la Plaça dels Nins (s’Arenal) y de la plaza de Sant Jordi.

También se proponen carriles bicis en la calle Can Bogueta, que enlazarán Can Pastilla con el Aeropuerto, el Camí Vell de Sineu, Camí dels Reis y la calle Pere Sans Garau, en Son Sardina. Hila presentó estas iniciativas junto a los regidores de las áreas implicadas en los proyectos y se mostró optimista ante el dictamen de la UE. El alcalde señaló que el Ajuntament se presentará a todas las convocatorias de ayudas de los fondos Next Generation.