El comité de empresa observa «deficiencias» en el concurso para director del Conservatori

El comité de empresa de la Fundació d’Estudis Superiors de Música i Art Escènic ha observado una serie de presuntas irregularidades en el concurso convocado, el pasado 6 de julio, para la selección provisional del director del Conservatori Superior.

La convocatoria fue publicada por el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, como presidente del patronato de la fundación.

Según el comité de empresa, «en las bases del concurso encontramos una serie de requisitos que sugieren, por una parte, falta de claridad. Por ejemplo, no dicen explícitamente que quien opte al cargo de director académico debe ser un profesor titular de la plantilla del Conservatori Superior de Música. Por otra parte, no hay ninguna valoración de méritos musicales y artísticos, como si para el cargo de director académico no fuese imprescindible ser músico».

Para el comité, «esta convocatoria deja en evidencia, una vez más, que el conseller no está bien asesorado en la fundación que preside. La comunicación entre el Conservatori y la Administración se perpetuará y agravará si sustituimos la figura del director académico por un tecnócrata».

Finalmente, el comité se pregunta «si la Conselleria apoya realmente los estudios superiores de música o los trata como un adorno de la política educativa para que no molesten».