Las terrazas reabren en Mallorca a medio gas

A medio gas. Así ha sido este martes la reapertura de las terrazas de los bares y restaurantes de Mallorca, que estaban cerrados desde el pasado 13 de enero, con la finalidad de frenar los contagios de la COVID-19. A las 17:00 horas han tenido que cerrar sus puertas y el tiempo tampoco ha acompañado.

El presidente de CAEB Restauración, Alfonso Robledo, ha precisado que han reabierto principalmente los bares del extrarradio y los de las plazas. Sin embargo, ha asegurado que han optado por permanecer cerrados los de la costa, así como la gran mayoría de los restaurantes, ya que no les resulta rentable sacar a los trabajadores del ERTE para tener que cerrar a las 17:00 horas. Además, ha puntualizado que muchos son restaurantes que solían abrir por la noche, por lo que ahora no pueden hacerlo.

La presidenta del Pimem Restuaración, Eugenia Cusí, ha puesto de manifiesto que pese a poder reabrir, después de casi dos meses cerrados, no todos los bares y restaurantes han optado por hacerlo. En este sentido, ha explicado a que esto se debe a que no les sale rentable. «Los que abren será porque, a pesar de las pocas ventas a las que pueden aspirar, algo ya les compensa», ha argumentado.

En este sentido, ha confirmado que la mayoría de los hosteleros que han compartido cómo ha sido este primer día de reapertura han indicado que han tenido pocos ingresos.

No obstante, ha precisado que aún es pronto para realizar valoraciones precisas, ya que entiende que hay que esperar como mínimo una semana. De este modo, podría ser que algunos hosteleros optasen por reabrir de cara al fin de semana si mejora el tiempo y se confirman las reservas que empieza a haber. «Alegría no se ha visto en la calle», ha manifestado. Al tiempo que ha puntualizado que no se han visto imágenes de muchas personas en las terrazas, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas.

Tanto Cusí como Robledo esperan que el Govern permita la reapertura de los interiores dentro de 15 días, ya que la situación sanitaria ha mejorado notablemente. La presidenta de Pimem Resturación ha asegurado que «la restauración sigue cumpliendo las medidas establecidas por el Govern, a pesar de que sigan reportándose un número mínimo de casos de COVID-19 entre empleados y clientes».