Médicos del Mundo denuncia el desalojo de indigentes del Parque Pocoyó de Palma

La ONG Médicos del Mundo (MdM) ha denunciado el desalojo este martes del asentamiento de una docena de indigentes del Parque Pocoyó de Palma, si bien hace unos días se acumularon una treintena de personas.

Médicos del Mundo ha señalado que la Policía notificó a los sin techo y a la ONG que el desalojo se produciría este jueves, 24 de septiembre, si bien los agentes han empezado a retirar sus pertenencias de los indigentes en el mediodía de este martes.

La ONG ha censurado que el Ayuntamiento de Palma no ha concedido ninguna reunión con la entidad para ofrecer una alternativa: «Si no se toman medidas al respecto, estas personas no tienen literalmente ningún lugar a donde ir».

También ha lamentado la falta de coordinación entre Cort, entidades sociales y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para ayudar a los indigentes en esta zona de la ciudad.

La ONG ha alertado de que los centros de acogida para personas sin hogar en Mallorca están «colapsados», y que los de Ca l’Ardiaca, Sa Placeta y Casa Familia están cerrados al público por tener casos positivos de coronavirus en sus instalaciones.

Hasta hace un año, la policía desalojaba asentamientos de unas 20 personas en el Parc dels Ceibos, si bien en estos últimos meses, debido a la crisis causada por la pandemia, el nivel de ocupación en este espacio ha aumentado.

Según la ONG, el 80 % de los indigentes que habitan en este asentamiento son hombres, la mayoría de ellos de entre 40 y 50 años sin un empleo, por lo que tienen dificultades para acceder a una vivienda.