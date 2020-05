Aumentan los problemas de aparcamiento en Palma al ocupar las terrazas parte de las plazas

Los problemas de aparcamiento se han incrementado en Palma, ya que Cort ha autorizado a las terrazas a ocupar plazas de aparcamiento, con la finalidad de que puedan reabrir sus negocios ya que en la fase 1 de la desescalada no se permite la apertura del interior de los locales. Además, en las siguientes fases se reducirá el aforo con la finalidad de evitar contagios de brote de coronavirus.

Esta problemática es especialmente grave en la zona de Santa Catalina y sus inmediaciones, donde hay numerosos bares y restaurantes y, además de los residentes, aparcan también muchas personas que trabajan en el centro.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Catalina, Jacinta Galindo, ha explicado que tienen muchas quejas de los vecinos, que han detectado como la falta de párking, existente de hace años, se ha agravado. Además, ha precisado que esto ocurre especialmente durante los fines de semana, cuando muchas personas acuden a comer o cenar a la zona.

Por ello, van a solicitar a la Policía Local de Palma que autoricen el estacionamiento en los espacios que ocupan las terrazas cuando están cerradas. Galindo ha insistido en la necesidad de buscar una fórmula entre los vecinos y los restauradores, que permita permita a estos últimos el desarrollo de la actividad económica.

Sin embargo, desde la regidoria de Mobilitat parece que no están por la labor de aceptar este petición. Así, ha argumentado que los restauradores no tienen que desmontar la delimitación de la reserva de espacio, para lo que utilizan jardineras o mamparas. En este punto, ha recordado que los restauradores están obligados a perimetrar el espacio de la terrazas y ha añadido que incluso pueden poner tarimas, por lo que no es posible que los coches aparquen.

Cabe precisar que en las inmediaciones de Santa Catalina también se están realizando obras que también ha supuesto la eliminación de plazas de estacionamiento en la zona, por lo que el problema se agrava aún más.