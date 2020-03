Cien personas se movilizan para parar las obras de Son Puigdorfila

Un centenar de personas participaron este domingo en una excursión para reclamar la paralización del proyecto de urbanización en la zona de Son Puigdorfila Nou. Los participantes dieron la vuelta a la finca de Son Fila, el terreno que centra la polémica .

La urbanización que se quiere construir en Son Puigdorfila Nou (entre la Vía de Cintura, el camino de Son Rapinya y la avenida Picasso) contempla la construcción de una reserva escolar de casi 20.000 metros cuadrados para un colegio y un instituto y un centro comercial de 5.000 metros cuadrados.

Joan Prats es el portavoz de la plataforma organizadora de la movilización que engloba las asociaciones de vecinos de Son Cotoner, Es Fortí o Son Llull, Son Serra y Sa Vileta. «Reclamamos que no se haga esta urbanización y que el Ajuntament desclasifique Son Fila para dejarlo como está. Lo han hecho con Son Gual, y lo quieren hacer con Ses Fontanellas. Se trata de 22 hectáreas que están como hace 100 años y que tenemos que proteger. Hemos convocado la manifestación para que la gente lo conozca porque si no lo conoces no lo vas a defender», afirma Prats.