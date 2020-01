Un dispositivo especial controlará a los incívicos en la revetla de Sant Sebastià. En concreto, 17 policías del Gap y la Patrulla Verde se encargarán de controlar que no se cometen conductas incívicas, como miccionar en la vía pública, no recoger la basura que se genera en los fogerons, destrozar mobiliario urbano, etc. Si es necesario interpondrán las denuncias pertinentes por incumplir las ordenanzas municipales de limpieza o la cívica.

Se trata de la primera vez que se pone en marcha este dispositivo especial. La regidora de Seguretat Ciutadana, Joana Adrover, ha destacado que esto permitirá que el dispositivo de seguridad desplegado por la revetla sea superior al del año pasado.

En total, habrá 120 policías locales pendientes de la revetla de Sant Sebastià, un 10 % más que en 2019. Adrover ha precisado que la Policía Local se encargará de garantizar la seguridad y el tráfico en la zona perimetral de la revetla. «También garantizará la pacífica celebración de los actos, mediante la vigilancia de las aglomeraciones de las plazas y la intervención de los incidentes que pongan en riesgo a personas y bienes», ha añadido la regidora.