Truyol declarará como investigada por los vertidos de Emaya el 14 de febrero

El ‘caso Emaya’ ya tiene calendario. La concejal de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, tendrá que comparecer como investigada ante el juzgado de Instrucción 12 de Palma el día de San Valentín para responder en torno a los vertidos de aguas fecales a la Bahía que, según la Fiscalía, pueden constituir un delito contra el medio ambiente. Truyol está citada como antigua presidenta de Emaya. Junto a ella también declarará el mismo 14 de febrero la exgerente de Emaya, Inma Mayol. Un día antes comparecerán tres técnicos de la empresa municipal y otro lo hará junto a las dos responsables políticas.

Truyol y el resto de investigados en la causa ya fueron citados por el Seprona de la Guardia Civil para declarar el pasado verano, cuando la causa estaba bajo secreto. En ese momento no contestó. Sí lo hicieron algunos de los técnicos que achacaron el problema de los vertidos a que la depuradora tiene 45 años y hace décadas que superó su vida útil, de forma que no puede actuar de forma eficaz cuando se producen lluvias. Como las redes de pluviales y fecales no están aún separadas, eso obligaría a hacer los vertidos a la bahía, visibilizados por los frecuentes cierres de playas al baño. La causa se inició con la denuncia de un particular, el abogado Santiago Fiol, ante la Fiscalía de Medio Ambiente y más tarde en el juzgado.

Investigaciones secretas

A partir de ahí se iniciaron unas investigaciones secretas en las que la magistrada autorizó una serie de escuchas telefónicas a la Guardia Civil. El atestado policial aprecia indicios delictivos por parte de los responsables de Emaya a la hora de abordar el problema de los vertidos. Uno de los aspectos que se discute es si el canon que pagan los vecinos tiene que estar destinado a mejoras de saneamiento o si no es finalista.

Truyol y el resto de investigados están personados en la causa desde el pasado septiembre, cuando se levantó el secreto del sumario. De hecho, las defensas han aportado numerosa documentación para justificar las gestiones realizadas por el antiguo equipo de Emaya en torno a estos vertidos. Las citaciones se han demorados varias semanas a la espera de que finalizaran las analíticas que se llevaban a cabo en Madrid para acreditar la presencia de bacterias fecales en las aguas.

Causa pendiente

Otro juzgado de Instrucción de Palma mantiene abierta una causa en torno a los vertidos, pero en este caso, por la actuación del Govern. Una asociación de navegantes promovió esta causa ante un posible delito de prevaricación contra la Conselleria de Medi Ambient por sancionar a los patrones de embarcaciones por vertidos y no hacer lo mismo con otra administración pública.

El Govern ha presentado documentos para rechazar estas acusaciones. Por el momento, en esa causa, no se han producido citaciones de investigados. En ambas causas se alega que los vertidos se repiten desde hace décadas y que la solución depende, en gran parte, de que se libre financiación desde el Gobierno central para poder acometer las obras necesarias.