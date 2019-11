Todos los partidos menos Vox amplían el Pacto Balear por la Infancia

Todos los partidos representados en el Parlament, a excepción de Vox, han firmado este martes la ampliación del Pacto Balear por la Infancia para incluir compromisos ligados a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Representantes de ocho de los grupos políticos de la cámara legislativa han respaldado el pacto ratificado por unanimidad en 2015 y al que se sumaron los consells insulars el año pasado.

Fuentes de Vox han explicado que se han apartado del acuerdo, impulsado por Unicef, porque no han podido negociar el texto, porque no habla de la libre elección de lengua educativa y de centro escolar, porque no alude a las familias numerosas y por su consideración de los niños transexuales.

«El documento establece tanto los ejes transversales como las áreas prioritarias en relación al cumplimiento de los derechos de los niños basados en la lucha contra la pobreza, la garantía de la equidad, educación, salud, promoción de la participación infantil y adolescentes, la lucha por la eliminación de la violencia contra la infancia y la efectividad de la protección», indica el Parlament en una nota de prensa.

El documento contempla la creación de una comisión de seguimiento del Pacto y su desarrollo cuenta con la implicación de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia de Baleares.