El Ajuntament de Palma se enfrenta a un pago de más de dos millones a los bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Palma reclama al Ajuntament más de dos millones de euros por atrasos de un pacto incumplido sobre el pago de la bolsa de exceso de jornada y de nocturnidad.

Durante la pasada legislatura, el Cuerpo de Bomberos de Palma inició una serie de movilizaciones exigiendo que se les pagara las 16 horas de trabajo al mes que realizan de más, así como las horas nocturnas, que a la Policía Local se les paga pero a los bomberos no.

La entonces responsable del área de Seguretat Ciutadana, Angélica Pastor, llegó a un acuerdo con los bomberos por el que todas estas horas se les pagarían integradas en un complemento específico, denominado bolsa de exceso de jornada, pues legalmente no se pueden realizar horas extra.

Este acuerdo fue aprobado por la Junta de Gobierno del Consistorio el 2 de noviembre de 2017 y establecía que la bolsa de exceso de jornada se pagaría con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2017 y la nocturnidad desde el 16 de diciembre de 2017, en principio con carácter provisional hasta que se aprobase su identificación como factor del complemento específico.

Pero finalmente nada de eso se pagó hasta el 1 de junio de 2018, una vez aprobada, el 30 de mayo del año pasado, la relación de puestos de trabajo del Cuerpo de Bomberos.

Ante este incumplimiento claro de lo acordado, un bombero, que contó con la asesoría legal de Comisiones Obreras, presentó una instancia en el Ajuntament reclamando el pago de la bolsa de horas desde el 1 de enero de 2017, cuando se había prometido, al 31 de mayo de 2018, y las horas de nocturnidad desde el 16 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018.

Cort desestimó la instancia y entonces el trabajador presentó una demanda en el juzgado contencioso que ha ganado de forma firme.

La sentencia condena al Consistorio palmesano a pagar también un 10 por ciento de los intereses de demora sobre las cantidades adeudadas y las costas del proceso.

La sentencia establece que el acuerdo del 30 de mayo de 2018 (sobre la relación de puestos de trabajo) «no deroga el del 2 de noviembre de 2017 porque no lo dice expresamente y porque tampoco se puede inferir de su articulado». Añade que el acuerdo de mayo establece la cuantía a percibir por ese complemento a partir del 1 de junio «pero no que antes de dicha fecha no haya de percibirse dicho complemento». Más aún, asevera que «a mayor abundamiento, la oscuridad de un precepto nunca puede beneficiar a quien lo ha provocado».

Así las cosas desde la Agrupación de Bomberos se ha elaborado un modelo de instancia para que todos los demás bomberos reclamen ante Cort la extensión de la sentencia, lo que supondrá el pago por parte del Consistorio de más de dos millones de euros.

Sentencia firme

La sentencia que obliga al Consistorio a abonar la cantidad adeudada al bombero que presentó el recurso es firme y sobre ella no cabe recurso ordinario alguno. Las cifras estimadas de la deuda global del Ajuntament por las horas que realizan de más los bomberos y la nocturnidad es de 1,4 millones correspondientes al año 2017 y casi 900.000 euros del año 2018. El Cuerpo de Bomberos de Palma está integrado por 214 trabajadores: 133 bomberos, 47 bomberos conductores, 25 cabos y 9 sargentos.