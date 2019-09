El Ajuntament de Palma ofrecerá un servicio de urgencias sociales las 24 horas todos los días

Cort ofrecerá un servicio de urgencias sociales las 24 horas, los 365 días del año. El regidor de Benestar Social, Antoni Noguera, precisa que la intención es que pueda estar operativo a lo largo del primer semestre de 2020 y avanza que contará con un presupuesto de 80.000 euros. En este punto, precisa que se destinará a «un equipo mínimo de tres profesionales que harán turnos de guardia las noches y los fines de semana para gestionar todas las urgencias sociales que haya en la ciudad y que necesiten una atención inmediata».



Actualmente fuera del horario laboral, las urgencias se gestionan a través de acuerdos de colaboración con entidades, pero no hay un servicio específico de atención directa.



¿A quién está dirigido?

Noguera precisa que este nuevo servicio está dirigido a personas en situación de crisis social grave que necesitan una atención inmediata para situaciones no previsibles. Pone como ejemplo a las personas mayores o niños que padezcan desatención sobrevenida o imprevista, pobreza energética, etc.



También se podrán beneficiar las personas que hayan perdido de forma repentina su alojamiento y no dispongan de recursos propios para buscar otro (por incendios, inundaciones...), así como ciudadanos sin recursos que necesitan ayuda social urgente sobrevenida para adquirir medicación, alimentación...



«El objetivo del servicio es atender de forma inmediata y puntual a las personas que se encuentran en una situación de urgencia social fuera del horario de los centros de servicios sociales para que puedan volver a la normalidad lo más rápido posible», explica Noguera.

El Ajuntament ofrecerá a los beneficiarios de este servicio las ayudas que necesiten en cada caso, como es alojamiento, ayuda económica de urgencia, cobertura de las necesidades básicas (alimentación, higiene, medicación...) o transporte. También se avisará a los familiares. Asimismo, se les ofrecerá la información, orientación y asesoramiento que precisen. Posteriormente, se les derivará a la red de servicios sociales comunitarios o específicos si es necesario.