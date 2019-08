La policía expedienta a una organización religiosa por ruidos en la Playa de Palma

La Policía Local ha levantado acta a la organización religiosa Reach Mallorca por ruidos en la Playa de Palma. Los vecinos de la zona están desesperados y aseguran que «las molestias han sobrepasado todos los límites imaginables, con infracción sistemática de la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones, así como la inobservancia de las mínimas medidas de seguridad en el tema eléctrico». En este punto, señalan que tienen una alternadora sin protección en la arena y advierten que alguien se puede electrocutar.

Los vecinos explican que ya hace una semana que sufren el ruido que genera esta organización, a cuyo evento se han inscrito 125 personas, pero los residentes en la zona aseguran que son más porque se suman algunos clientes del Megapark; calculan que hay unas 500.

En concreto, se sitúan en la playa, entre el edificio Paris y el hotel Neptuno; allí ponen altavoces, tablado, focos, luces, alternadoras eléctricas y cableado eléctrico, además de simbología religiosa. «Durante la función se emplea megafonía a alta potencia, con un animador que micro en mano insta a los turistas congregados a animar la verbena con cánticos y aplausos», narran los residentes.

Desde la Policía Local han informado que esta organización tiene licencia para realizar conferencias con música en horario de mañana. Sin embargo, lo hacen entre las 20:00 y las 23.30 horas de la noche.

Las citadas fuentes explican que al tener licencia no pueden prohibir la actividad, aunque la estén incumpliendo. Lo único que han podido hacer es levantar acta y remitirla al departamento de Actividades.

La licencia de Reach Mallorca para hacer esta actividad en la Platja de Palma termina este martes. Sin embargo, los vecinos lo llevan denunciando desde el pasado jueves, ya que la noche anterior fue insoportable. La Policía Local no tenía constancia del acto, aunque precisaron que podría estar autorizado. Un oficial se personó el jueves por la noche y levantó un acta, ya que comprobó que se estaba incumpliendo la licencia. El viernes no hubo actuación porque no tenía licencia, pero el sábado y el domingo por la noche sí, «se reactivó en todo su estruendo» dicen los vecinos.

Indignados con el Ajuntament

Los residentes están indignados con el Ajuntament de Palma por autorizar este tipo de actos. En este sentido, subrayan que el Consistorio «es el responsable de velar para que no molesten».

Aunque se han celebrado otros años, los que viven en la Playa de Palma subrayan que en esta ocasión las molestias son mucho peores y no pueden soportarlas.