Cs celebra la posibilidad de que el Metropolitan se destine a mejorar los servicios de Pere Garau

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) Palma, Eva Pomar, ha mostrado este jueves su satisfacción después de que el pleno haya transaccionado una propuesta con la que pedían estudiar la compra de los antiguos Cines Metropolitan para mejorar los servicios públicos de Pere Garau.

«Sabemos que queda mucho, pero este es un primer paso para que los vecinos de Pere Garau puedan tener un nuevo punto de atención continuada (PAC), que es lo que pedíamos y es la auténtica necesidad del barrio», ha asegurado Pomar en declaraciones a los medios.

La regidora de Cs ha prometido que su grupo estará «vigilante» para asegurarse de que «se cumple lo aprobado», tras acordarse una enmienda transaccional por la que el Pleno se compromete a estudiar la posibilidad.

«Se trata de una reivindicación de los vecinos de Pere Garau desde hace muchos años, porque el actual PAC no da abasto y tiene innumerables deficiencias», ha declarado Pomar, quien ha señalado que «esta oportunidad es única, porque no hay muchos solares en Pere Garau para poder dotar de nuevos servicios e infraestructuras al barrio», por lo que «no entenderíamos que al edificio se le dé otra utilidad que no sea la de un PAC».

Esta mañana, la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Movilidad de Palma, Neus Truyol, ha explicado que se ha acordado realizar un estudio sobre las necesidades en la zona de Pere Garau antes de abrir negociaciones con la propiedad del antiguo cine Metropolitan para dar cabida a servicios públicos. En particular, ha precisado que los partidos políticos de Palma han llegado a un consenso para realizar un estudio que analice cuáles son las necesidades de servicios públicos de Pere Garau y si las instalaciones del antiguo cine pueden encajar con ellas.

Por otro lado, la portavoz de Cs Palma ha recordado que la formación naranja ha pedido la comparecencia de Truyol para que dé cuenta de la situación del antiguo solar de Son Busquets. «En el tema de Son Busquets parece que el equipo de gobierno tiene cierta confusión. Un día presentan el proyecto, al otro nos dicen que saldrá a subasta y que no es propiedad de la ciudad y al otro le piden a Fomento que lo adquiera», ha protestado Pomar.