Última semana para pedir las ayudas del alquiler en Palma

Se acaba el plazo para solicitar las ayudas para el alquiler en Palma. Todos los residentes que cumplan los requisitos pueden solicitar hasta el 28 de junio la ayuda para alquiler, de un máximo de 900 euros al mes.

El periodo subvencionable es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Para los jóvenes entre 18 y 35 años y los mayores de 65 años la ayuda será de hasta el 50 % del alquiler, con un importe anual máximo de 4.200 euros o de 350 de mensuales, por unidad de convivencia. Para el resto de beneficiarios, la ayuda será de hasta el 40 % del alquiler, con un máximo de 3.360 € anuales o 280 de mensuales por unidad de convivencia.

Hay habilitado un punto de información presencial en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la Av. de Gabriel Alomar, 18, bajos, para ofrecer información o gestionar la ayuda, con el horario de 9 a 13.30 horas, de lunes a viernes. También pueden enviar un correo electrónico a ajudeslloguer@palma.cat

