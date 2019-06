La nueva ‘app’ de la ORA en Palma no permite renovar el ticket a más de un kilómetro

La nueva aplicación para móvil del servicio de la ORA (MobiAPParc) sigue dando problemas a los usuarios, siete días después de su entrada en funcionamiento. Una de las quejas más frecuentes es que no es posible renovar el ticket a más de un kilómetro de distancia del vehículo estacionado.

Con la aplicación anterior (Telepark) era posible incluso desde otro municipio. Esto era muy utilizado, especialmente por autónomos y empresas que se lo pagaban a sus empleados. Sin embargo, ahora ya no es posible. Cabe precisar que la ordenanza en vigor establece que cuando se renueva el ticket de la ORA es necesario cambiar el coche, pero en la práctica no se hace y no se sanciona por ello.

De hecho, desde el Ajuntament aseguran que lo están estudiando técnicamente para saber si se puede modificar y permitir que sea posible renovar el ticket a más de un kilómetro.

Otro fallo que se está produciendo con la nueva aplicación es que se queda ‘colgada’. También se bloquea al activar la tarjeta de crédito para pagar. En concreto, aparece un mensaje y para abrirlo se ‘cuelga’.

Además, cobra enseguida, sin llegar a darle al confirmar a la reserva de estacionamiento. El Consistorio palmesano asegura que estos últimos casos se encuentran «en trámites de solución». Los usuarios también se quejan de que la app de MobiAPParc solicita muchos datos a los usuarios para poderla activar.

En siete días ya se han descargado la nueva app 7.003 personas; la anterior tenía unos 35.000. La aplicación de MobiAPParc ha costado 50.000 euros y está diseñada por Studiogenesis. Desde Cort se ha pedido perdón por molestias a los usuarios por los problemas que están teniendo.

La anterior aplicación

El PP solicita a Cort que vuelva a contratar a la anterior ‘app’ de la ORA hasta que haya una que «de las mismas prestaciones, tales como «poder tener ticket electrónico o ampliar el tiempo de aparcamiento sin tener que ir al coche». El ‘popular’ Julio Martínez argumenta que puede que haya usuarios que sean multados al confiar en que puede utilizar la ‘app’, pero que esta no funcione correctamente.