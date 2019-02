Una mujer denunciará a Cort y al Ibavi por el mal estado de su vivienda pública

Rita Moragues denunciará a Cort y al Ibavi por el mal estado en el que se encuentra la vivienda en la que reside, propiedad del Patronat Municipal d’Habitatge. La inquilina del citado inmueble asegura que lleva mucho tiempo reclamando a Cort que le repare los numerosos desperfectos que tiene su vivienda, que sostiene que incluso están afectando a su salud y a la de sus hijos.

Rita destaca que tiene un informe de los bomberos, que han tenido que retirar una persiana por riesgo de que cayese a la vía pública. Además, la casa está totalmente llena de humedades. «Por más que pinto no se van y han afectado al asma de mi hija», lamenta.

Además, denuncia que no tienen agua caliente debido a que las tuberías están atascadas por la cal; para ducharse tienen que calentar agua en la cocina o ir a la casa de su madre en El Molinar.

La inquilina de esta vivienda pública está muy preocupada por el mal estado en el que se encuentra y asegura que tiene un informe desfavorable de la Inspección Técnica de Edificios (ITE).

En el piso también hay elementos rotos, como los tubos del fregadero y numerosas grietas, como las que se observan en la terraza. Rita también reprocha que en el patio común del edificio de propiedad municipal hay ratas y cucarachas.

Las criticas de Rita son corroboradas por otros vecinos que también tienen problemas de humedad. «Llamamos (al Patronat) y no nos hacen ni caso», reprochan.

Rita declara que «quiero tener un techo digno y el Ibavi no me da casa porque tengo una del Ajuntament». «Yo no me niego a trabajar, pero estoy mal de salud», explica esta mujer, que ha tenido una trombosis, se encuentra en tratamiento psiquiátrico, ha sido víctima de malos tratos y está sola para cuidar a sus cuatro hijos, dos de ellos con minusvalías.

Cort asegura que esta vivienda pasó la ITE en 2017 y destaca que ha avisado a la empresa de mantenimiento para que vaya a ver las humedades.