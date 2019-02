Noguera, sobre su imputación por el alquiler turístico: «Aquí veo un motivo ideológico y de persecución política»

El alcalde de Palma, Antoni Noguera, asegura que aún no ha recibido la imputación por la prohibición del alquiler turístico en todos los plurifamiliares, como ha avanzado El Confidencial, pero asegura que la decisión está bien tomada en base al interés general y la ley.

Además, sostiene que seguirá siendo el candidato de Més a Cort el próximo mes de mayo porque el código ético de su partido prohíbe las imputaciones cuando están motivadas por casos de corrupción y argumenta que, en este caso, de confirmarse la imputación sería por todo lo contrario, por la defensa del interés general y el acceso a la vivienda.

Noguera explica que su gobierno estaba obligado a desarrollar la Ley del Alquiler Turístico. «Era una obligación y una necesidad», sostiene. Además, destaca que estaban desarrollando un mandato del pleno, aprobado por mayoría y presentado, por primera vez, por la Federació d’Associacions de Veins de Palma. «Nos vimos empoderados por los vecinos. Además, no haberlo aprobado hubiera sido prevaricar por no impulsar la Ley y no dar respuesta al mandato del pleno».

El primer edil subraya que «esta decisión está conectada con el interés general y el acceso a la vivienda y en eso no daremos un paso atrás». Sin embargo, reprocha que Fevitur, la entidad que ha presentado la denuncia «está conectada con la especulación».

Noguera también considera que tendría que haber ido por la vía contencioso administrativo y no penal. «Aquí veo un motivo ideológico y de persecución política», denuncia. El alcalde reitera que la decisión de prohibir el alquiler turístico en todos los plurifamiliares de Palma está basada en el interés general.

Noguera concluye que tiene todo el apoyo de su partido y de los que defienden el acceso a la vivienda.