Descubrir curiosidades de Palma a base de 'me gusta'

Hay cosas que hoy en día cuestan imaginar. Palma esconde secretos, no solo en sus calles, también guardadas en la memoria de sus habitantes. Miquel, @concoucura en Twitter, lanzó este domingo un reto a los usuarios de la red social: por cada 'me gusta' contaría una curiosidad sobre Palma.

La propuesta fue todo un éxito. Lluvia de 'me gusta' y tuiteros ansiosos por conocer algo más de la ciudad. Dicho y hecho. El joven mallorquín ha creado un hilo, que ya cuenta con más de 100 retuits y 400 'me gusta'.

Miquel, ingeniero y 'llonguet', cuenta a través de fotografías antiguas, capturas de Google maps y datos de interés aquellos de detalles de Palma que son desconocidos para muchos. Un paseo por la ciudad desde la pantalla del móvil.

1 like = 1 cosa sobre Palma. — Miquel ???? (@quancoucura) 3 de febrero de 2019

Avui dia costa un poc d'imaginar, però Palma una vegada va ser una ciutat de tramvies. Va ser fins el 1959, any en què s'acabaren de substituir per autobusos. pic.twitter.com/FmQF41ISpY — Miquel ???? (@quancoucura) 3 de febrero de 2019

La discoteca Tito's va obrir l'any 1923 i inicialment era descoberta. L'entrada original era per Plaça Gomila, no per Passeig Marítim (encara no existia!). pic.twitter.com/NL290e8xBA — Miquel ???? (@quancoucura) 3 de febrero de 2019

El Castell de Bellver, situat a la muntanya darrere Plaça Gomila, és un dels pocs castells de planta circular d'Europa. Va ser construït per Jaume II a principis del segle XIV. pic.twitter.com/ckPNb9et1S — Miquel ???? (@quancoucura) 3 de febrero de 2019

Recentment ha fet 20 anys de l'explosió del Capuccino de Passeig Marítim (devora Hard Rock), deguda a una fuga de gas.

L'explosió, que va ser al soterrani, va ser tan forta que fins i tot varen esclatar els vidres del local a l'altre costat del carrer. pic.twitter.com/oHg2Howcn5 — Miquel ???? (@quancoucura) 3 de febrero de 2019

El passeig de Dalt Murada i els baluards són el poc que queda de la murada de Palma. Aquesta seguia el recorregut que avui en dia són les avingudes (se'n pot veure un tros a l'aparcament de Via Roma).

Va ser enderrocada l'any 1902. pic.twitter.com/OCAk4Cjj9z — Miquel ???? (@quancoucura) 3 de febrero de 2019

Els jutjats de l'avinguda Alemanya (els de la rampa de n'Urdangarín) no sempre han estat uns jutjats. Abans era l'escola La Salle i els edificis de darrere no existien, ja que era el pati de l'escola.

L'any 1975 l'escola es va traslladar a Son Rapinya, on hi és actualment. pic.twitter.com/XZjYdjuiUA — Miquel ???? (@quancoucura) 3 de febrero de 2019

Abans (no fa tant) el tren anava en superfície, i el parc de Ses Estacions tenia turonets i unes reixes de ferro enormes.

Tenc un record molt guapo d'estar corrent amb la meva padrina per l'andana de l'estació seguint un dels trens que partia. pic.twitter.com/lD5oeO02n8 — Miquel ???? (@quancoucura) 3 de febrero de 2019

Els dies 2 de febrer i 11 de novembre el llum travessa de tal forma per un dels rosetons de La Seu (Catedral de Mallorca) que es projecta el llum just a baix del rosetó oposat, formant un 8. pic.twitter.com/pXpIhSC6oH — Miquel ???? (@quancoucura) 3 de febrero de 2019

La façana del Teatre Principal té tres estils de columna diferent. De planta baixa a 2n pis són: dòrica, jònica i coríntia. pic.twitter.com/cpHO9uAMS1 — Miquel ???? (@quancoucura) 3 de febrero de 2019

A ple centre de Palma, Sa Gerreria va ser durant segles barri de fàbriques. Al s. XX van anar tancant progressivament i la zona es va degradar fins convertir-se en un gueto.

La solució de l'Ajuntament va ser expropiar el barri, arrasar-lo, i tornar-lo urbanitzar. Gentrifica2.???? pic.twitter.com/jxqkZMqLY9 — Miquel ???? (@quancoucura) 3 de febrero de 2019

L'EMT abans tenia línies que arribaven ben endins del municipi veí de Calvià. Havia busos fins Portals, Palmanova i, fins i tot, fins es Capdellà! pic.twitter.com/srvu84HwhW — Miquel ???? (@quancoucura) 3 de febrero de 2019

Antigament hi havia un tren que passava per un túnel per baix del centre de Palma. Anava de Ses Estacions fins Moll Vell i era per transportar mercaderies.

De fet, encara hi ha les vies al principi de Moll Vell (o les hi van tornar a posar pel postureig). pic.twitter.com/HQIZofdvBE — Miquel ???? (@quancoucura) 3 de febrero de 2019

El carrer 31 de Desembre té aquest nom perquè al seu començament a avingudes s'hi trobava la porta de Santa Margalida (de l'antiga murada), per on hi va passar Jaume I en conquerir Ciutat, a dia 31 de desembre de 1229. pic.twitter.com/Ik0NTRydon — Miquel ???? (@quancoucura) 3 de febrero de 2019

Sembla que Sa Riera sempre du aigua, però és un torrent!

Això és perquè l'aigua que du és el sobrant de la potabilitzadora de Son Tugores, que aboca la salmorra cap al torrent. pic.twitter.com/sA0jWXioLN — Miquel ???? (@quancoucura) 3 de febrero de 2019

També de Sa Riera, el seu recorregut no sempre ha estat aquest. Fins que es va desviar al començaments del s. XVII, ek torrent passava per Rambles, carrer Unió i passeig del Born.

Per això, que no vos sorprengui massa si vos trobau plaça de les Tortugues així: pic.twitter.com/YXCmZTTBbX — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Palma està agermanada amb L'Alguer, a Sardenya. És una ciutat amb la qual, a més de compartir mar, comparteix llengua. pic.twitter.com/cubn0EhUdi — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

El pont de la Via de Cintura entre Son Rapinya i La Vileta és diferent, perquè damunt seu hi ha els patis de l'escola La Purísima.

També hi ha un carrer que creua el pont, però està bloquejat per a què no hi puguin passar els cotxes. pic.twitter.com/cvN16VT3T0 — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

La Seu està construïda damunt l'antiga mesquita de l'època musulmana, que no és molt clar si mira cap a La Meca. (Com ho sabrien en construir-la?)

Però sí se sap que està orientada amb la sortida del Sol al solstici d'hivern, quan el llum travessa els dos rosetons i passa això: pic.twitter.com/hh1g0Pm8rX — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

A les portes de Cort (l'Ajuntament) hi ha un caragol i una sargantana. Sembla ser que són les signatures dels constructors de Cort. pic.twitter.com/5IDARlaJPu — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

La línia 46 de l'EMT va sorgir de la fusió de les línies 4 i 6.

Per això aquest número tan alt respecte la resta de línies i aqueix recorregut estrany amb dues rutes diferents. pic.twitter.com/J3crULZDC9 — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Al centre, a la zona de La Calatrava/Monti-Sion, s'hi troba l'antic barri jueu. Tant és així que es pot veure mitja estrella de David en el traçat dels carrers. pic.twitter.com/9b0EJk6f2J — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Un record de la meva infància és el prostíbul Mustang Ranch.

Això seria una barbaritat, però el motiu és que estava situat al carrer dels meus padrins, al barri de l'Amanecer.

Al final es va tancar i es va reconvertir en un teatre alternatiu, però a dia d'avui ja no existeix. pic.twitter.com/TTFpUUEmu3 — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

A la infància dels palmesans sempre hi han faltat els hiverns amb neu.

Al 2012, però, els Reis van arribar tard a dur-nos el regal, i vam poder veure nevar a Ciutat.

Des del 1956 no havia passat. pic.twitter.com/5CwTRVIYQQ — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Uns anys abans, al 2007, el clima va sorprendre'ns també. Però en aquest cas van ser moments de terror, per mor del famós "tornado".

Entre d'altres coses va esclatar la zona de piscines de Son Moix, i va tomar el cartell de McDonald's de Son Rapinya damunt un cotxe amb gent. pic.twitter.com/s5l9JtgRsC — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Uns anys abans, al 2007, el clima va sorprendre'ns també. Però en aquest cas van ser moments de terror, per mor del famós "tornado".

Sembla ser que devora plaça de les Tortugues, per on abans hi passava el torrent de Sa Riera, hi hauria hagut un amfiteatre romà.

Es pensa que els edificis construïts van aprofitar l'estructura de l'amfiteatre, i que per això les parets són radis del mateix semicercle. pic.twitter.com/dceGY3Z5u9 — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

I a la cantonada amb plaça Tortugues d'aquest bloc de cases que estarien damunt l'amfiteatre, hi ha aquest senyoret pic.twitter.com/MVTI9fKST1 — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Com deia al principi del fil, la zona del Passeig Marítim no va existia.

L'aigua arribava fins l'hotel Mediterráneo (devora Tito's), ja que el passeig està construït literalment damunt la mar. pic.twitter.com/u4manEBSbt — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Com deia al principi del fil, la zona del Passeig Marítim no va existia.

Camí dels Reis és el carrer més llarg de la ciutat. Va des de Gènova fins Sa Indioteria, en total uns 10 km. pic.twitter.com/paXLGK3IlL — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Fins més o manco la zona del Rafal, el límit del municipi de Palma amb el de Marratxí és el torrent Gros. pic.twitter.com/ht8EsNG7XV — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Actualment a s'Escorxador hi ha un PAC, una biblio, un cine... Però no fa tant de temps era realment un escorxador d'animals dins Ciutat.

Ma mare conta que li feia feredat passar per devora en anar i tornar d'escola, perquè sentia els animals giscant.

L'ús d'ara està molt millor! pic.twitter.com/vMqeHxU12w — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

La darrera zona humida de Palma és això. pic.twitter.com/QdFwgG7IiV — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

El barri de Corea té popularment aquest nom perquè va ser construït durant la guerra de Corea, al anys 50. pic.twitter.com/0r2ZGsgDuV — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Les esfinxs que es troben als extrems de Passeig del Born hi són des de 1833.

En una remodelació del passeig a finals del segle XIX es va aprofitar per reduir i cobrir els pits de les escultures, amb l'excusa de que eren massa provocatius.

(Ja em fotria ser seduït per una pedra.) pic.twitter.com/UofdIjTCu4 — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

En ser una ciutat amb port, Palma històricament ha estat més exposada a l'entrada d'epidèmies, com la pesta.

La figura de Sant Sebastià és associada amb ser protecció contra les epidèmies, cosa que el va convertir en patró de Palma. pic.twitter.com/rsecbXIR46 — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Palma va estar ben a prop de caure en les garres de Calatrava quan en Jaume Matas li va demanar un projecte per remodelar Moll Vell.

Volien plantar enmig del port una òpera que sembla més el monstre d'algun videojoc.

La maqueta va costar 1.200.000,00 € públics. pic.twitter.com/Cj2o3yZ9YO — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Com els despropòsits d'en Matas són una fantasia continuarem.

Palma Arena: La joia de la corona de la corrupció. Una sala de concerts carísssssima. ???? pic.twitter.com/fAt2qaU19N — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Va, la darrera d'en Matas i canviam de tema.

Se soterra el tren a Palma. Això és el final de l'antic Parc de Ses Estacions (https://t.co/a0Hsf8abCk).

De rebot es fa un metro que ningú demana ni necessita. SALE MAL. pic.twitter.com/JLHYrY2zx7 — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

La Plaça Major va ser buidada al principis dels anys 70, per fer-hi els aparcaments i el centre comercial súper tètric que hi ha.

Abans tenia aquest aspecte: pic.twitter.com/Eqyk0IYPNJ — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

No era l'únic lloc per on es podia passar en cotxe i ara ens sembla una animalada.

Carrer dels Oms no va ser peatonal fins l'any 1990. pic.twitter.com/f7BgQKwIE9 — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

No era l'únic lloc per on es podia passar en cotxe i ara ens sembla una animalada.

No aconseguesc trobar imatge d'això, però jo tenc record d'haver vist passar la Cavalcada de Reis per carrer dels Oms. Evidentment, les carrosses no eren tan grans com són ara.

La ruta crec que era: Plaça de la Reina -> Cort -> Plaça Major -> Sant Miquel -> Oms -> Rambles -> Born — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

El polígon de Son Castelló és el més gran de l'illa. És gairebé igual de gran que Manacor. (Però segurament no tan lleig.) pic.twitter.com/fDtnQqZHBj — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Per baix de la plaça del Pont i baixant pel carrer que separa els dos locals de l'explosió que deia al principi del fil (https://t.co/6W7nzMrE5t) hi passa el torrent de Sant Magí, que desemboca al port.

Si ha plogut, no et quedarà altra que passar per damunt aquests pilons. pic.twitter.com/G0wHtpNZC1 — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

El pont que uneix La Bonanova amb Cala Major és segurament el pont a més altura que hi ha a Ciutat. Deu haver-hi uns 15-20 metres fins al nivell de l'autopista. La línia 46 (https://t.co/8HhWQGwJqw) el creua. pic.twitter.com/gkPrH6aGGa — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Allà devora hi són els Pullman. És un bloc de vivendes que, a l'igual que ha passat amb Corea, s'ha anat degradant amb el temps. De fet, la foto actual l'he treta d'una notícia sobre un homicidi al bloc. pic.twitter.com/4nXztyYVwV — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Per agost de 2009, els atacs d'ETA a a les galeries de plaça Major o al restaurant La Rigoletta van fer-se lloc a les pàgines de successos dels diaris.

Tot i no haver-hi morts varen ser dies de nirvis i inseguretat. pic.twitter.com/Pz6R71BY8t — Miquel ???? (@quancoucura) 4 de febrero de 2019

Al FAN han obert el 1r Dunkin' Donuts a Mallorca, però... abans ja n'hi havia hagut!

Record haver fet donuts del Dunkin' a Portopí, Oms, carrer Unió i a plaça de Cort, on ara hi ha un Ca Na Cati (god bless her). pic.twitter.com/JAScBJnES9 — Miquel ???? (@quancoucura) 5 de febrero de 2019

Al barri del Terreno (zona de plaça Gomila, entre la mar i el bosc de Bellver) ha estat llar per algunes persones reconegudes. Entre elles els escriptors Rubén Darío o Camilo José Cela. pic.twitter.com/32jMe1i9fN — Miquel ???? (@quancoucura) 5 de febrero de 2019

Fins el soterrament del tren era més complicat creuar Palma.

Si no volies anar fins plaça d'Espanya havies de passar pel Pont del Tren per creuar cap a Llevant (i crec que per un pas a nivell de Balmes per creuar cap a Ponent).

El pont va ser destruït, l'actual n'és una rèplica. pic.twitter.com/yJfR9EIa7T — Miquel ???? (@quancoucura) 5 de febrero de 2019

Al final del carrer de l'Ocimax hi ha una paret: És l'antiga presó de Palma. Aquesta es va substituir per la nova presó, just a la banda oposada de l'autopista. Crec que llavors es va emprar per domicili per Guàrdies Civils, però actualment és abandonada. pic.twitter.com/61v358v3AA — Miquel ???? (@quancoucura) 5 de febrero de 2019

Duranta la Guerra Civil un dels llocs on es va empresonar i afusellar represaliats per part dels falangistes era just devora plaça d'Espanya.

Segurament algun hi heu estat sense saber-ho, era aquí: pic.twitter.com/KG5D4oi0Ic — Miquel ???? (@quancoucura) 5 de febrero de 2019

No sé quan de tweets duc però encara no s'havia parlat d'aquestes p*tes escales i cal. pic.twitter.com/wKAMyhxCnD — Miquel ???? (@quancoucura) 5 de febrero de 2019

El ficus de La Misericòrdia és un dels arbres més grans d'IB. Fa uns 20 metres d'alt i 35 d'ample. Té uns 200 anys i les seves arrels arriben fins La Rambla. pic.twitter.com/JStoS3yfFu — Miquel ???? (@quancoucura) 5 de febrero de 2019

A l'altre costat de la Costa de La Sang hi ha el convent de Santa Magdalena. Vos sonarà per la paret grogosa que fa cantó davant la font de Rambles.

Es veu que té uns jardins molt guapos, però com no hi he estat mai ni en trob fotos a Internet: Gràcies Sant Google Maps. pic.twitter.com/hLcGvcSe8z — Miquel ???? (@quancoucura) 5 de febrero de 2019

La població de Ciutat segueix una tendència exponencial, tot i que és probable que canviï d'aquí uns anys. Aquest creixement dificulta coses com, per exemple, tenir un servei de depuració que pugui assumir tanta població (https://t.co/M0oH34FnYY). pic.twitter.com/vvtg6ZXTgC — Miquel ???? (@quancoucura) 5 de febrero de 2019