El pop rock conquista la plaza de Tortugas

Los conciertos de la Plaça del Rei Joan Carles comenzaron puntuales, algo que contribuyó a que la gente de las torradas aledañas se animase a bailar y cantar. Los primeros en salir fueron, a las ocho y media de la tarde, Go Cactus, una banda de rock mallorquina que hizo vibrar a los asistentes. El público todavía no era amplio, pero las ganas que los integrantes derrocharon en el escenario, unido a un sonido fresco de rock inglés, hacía prever que el ambiente de la plaza de pop-rock iba a ser animado.

Cerca de las 21:15 Ombra salió al escenario. Empezó su show con el potente tema Skylines, aperitivo de su nuevo disco, Walk up the walls. Muchos asistentes no conocían al grupo, pero la melódica voz de la vocalista Mireia Flores atrapó a todo el público y hizo disfrutar a todo el público, que se movía al ritmo del cuarteto mallorquín.

Los siguientes en salir fueron Mishima, la banda que una buena parte de los asistentes esperaba con ansia. A pesar de ser los cabeza de cartel, no hubo aglomeraciones entre el público, algo que permitió al público disfrutar con tranquilidad del concierto e incluso llevar a niños sin problemas. Los catalanes arrancaron su show con L'or, una canción instrumental que puso a tono a la plaza y que era un anticipo del espectáculo que el conjunto iba a ofrecer. La banda hizo gala de sus tablas en el escenario, disfrutando de cada canción. Los móviles estuvieron grabando buena parte de las canciones, y el público terminó de enloquecer cuando sonaron temas como Una sola manera o Qui més estima. Tras más de una hora y media de concierto, los catalanes hicieron un bis con tres temas más y cerraron el concierto dejando al público satisfecho, pero con ganas de seguir de fiesta.

Y qué mejor colofón para cerrar los conciertos de la plaza que Niños Mutantes. El grupo pisó el escenario pasadas las doce de la noche, y congregó a un buen número de personas. El público, muy animado, coreo temas como Errante, Glaciares y Volcanes o Sin Pensar. El concierto acabó pasadas la una y media de la mañana, un año más sin decepción para los amantes del pop rock.