Truyol pide a los ciudadanos que denuncien irregularidades en Emaya

La presidenta de Emaya, Neus Truyol, hace un llamamiento a la ciudadanía y pide que si alguna persona tiene conocimiento de irregularidades en un proceso de selección en la empresa municipal que lo denuncie y asegura que actuarán con contundencia.

Respecto a la auditoría externa que solicita el PP, Truyol está a la espera de que se lo pidan formalmente. Aunque no considera necesario realizarla, no se opone y sostiene que está muy tranquila por el trabajo realizado. En este punto, destaca que durante este mandato se han realizado por concurso todos los procesos de selección, en los que ha primado la «transparencia y la igualdad de oportunidades» y reprocha que hasta este mandado no era así.

El PP ha pedido que el próximo consejo de administración de Emaya apruebe la realización de una auditoría externa que revise todos los procesos de contratación de los últimos tres años. La portavoz del PP, Margalida Durán, considera que las informaciones sobre la trama de falsificación de titulaciones «comprometen seriamente la gestión que se está haciendo en Emaya».

Respecto al sindicalista y afiliado a Més que será despedido el lunes en el consejo de administración de Emaya, José María García Hernán, la formación ecosoberanista no tomará una decisión sobre su expulsión hasta que se haya cerrado el expediente.

Emaya ve probado que García era conocedor de los hechos y ayudó a presentar un documento falso de acreditación del título de catalán A2, por parte de uno de los trabajadores ya despedidos. También se despedirá a un peón por haber presentado un título falso de catalán del nivel 2. Además, ya han sido despedidos tres trabajadores, a un cuarto le terminó el contrato el día que se iba a formalizar el despido y otros cuatro que falsificaron títulos ya no trabajan en Emaya.