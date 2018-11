Hila, sobre la denuncia de Habtur: «Estábamos preparados»

«Estábamos preparados, no es ninguna sorpresa que Habtur nos haya denunciado ante los tribunales por la zonificación y el alquiler turístico en Palma», ha dicho hoy el concejal de Urbanismo de Cort, José Hila.

«Es su práctica común», ha añadido el edil después de que la patronal del alquiler vacacional haya anunciado que está pendiente de la admisión a trámite de su recurso contra la regulación municipal.

Hila ha dicho: «Hemos puesto límites, sí, pero tras un profundo estudio previo que defenderemos en los tribunales».

En declaraciones a los medios de comunicación, Hila ha señalado que si la patronal no hubiera presentado este recurso, Palma «hubiera sido la primera ciudad de España que hace una norma para regular esta actividad a la que no le hubieran recurrido».

«Entiendo que Habtur defiende unos intereses privados pero nosotros defendemos el interés general y el equilibrio», ha dicho.

«Las empresas de alquiler vacacional no quieren ningún límite pero esto no es posible, no solo en este sector, sino en todos», ha dicho para luego añadir que «los locales de música o las carpinterías también los tienen». «En Palma nunca se ha permitido el alquiler en pisos», ha recordado.

Respecto al edificio de GESA, Hila ha recordado que su propuesta es que se habilite «un parque» en la zona y que el edificio se «destine a los usos que permitan su catalogación».

Sobre esto, ha dicho que deben actuar así porque existe una sentencia judicial que establece que tienen que compensar a la compañía eléctrica. «Preferimos que el edificio de GESA esté en funcionamiento y que en la entrada de la ciudad no tengamos un edificio abandonado», ha remarcado.