Viajes El Corte Inglés ha anunciado este viernes un acuerdo con los sindicatos Valorian y CCOO para la reordenación de su plantilla de los servicios centrales y otras áreas, que afectará finalmente a un máximo de 430 personas, 90 menos que la cifra inicial, y en la que se incluye cerca de 150 empleados mayores de 59 años que podrán acogerse a una baja incentivada voluntaria, por encima de las 118 previstas inicialmente.

Según el comunicado, el acuerdo se basa en el mantenimiento del empleo y un tratamiento especial de desvinculación voluntaria para las personas más veteranas (59 años o más a 31 de diciembre de 2025). Además, la compañía ha explicado que el objetivo de esta reestructuración, cuyo plazo de aplicación es de 18 meses, desde la firma hasta el 31 de julio de 2016, es «potenciar la red comercial y reforzar la atención y el servicio del cliente».

En la actualidad, la plantilla total de Viajes El Corte Inglés asciende a 6.000 empleados Valorian, el sindicato mayoritario en la firma, explicó a Europa Press en la víspera del último encuentro que la empresa había accedido a reducir el plan de 520 a 460 personas afectadas, si bien reclamaba reducir «todavía más» la cifra.

El acuerdo anunciado afectará finalmente a 430 personas. Sobre el plan de bajas incentivadas, podrán adherirse «voluntariamente y en condiciones más favorables» aquellas personas que cumplan los requisitos acordados con la representación legal de los trabajadores. Este proceso afecta a quienes cumplan 59 años hasta el 31 de diciembre de este año y no tengan 63 en el momento de la solicitud. Una de las medidas dentro de las bajas incentivadas es incluir como indemnización el salario bruto anual de 2024 por edades: 59 años (65%), 60 años (64%), 61 años (63%), 62 años (62%) y 63 años (61%).

Asimismo, se ha pactado en este apartado el abono de las cotizaciones sociales hasta la edad de jubilación, percibir la indemnización capitalizada o por renta mensual y el mantenimiento del seguro de vida y la tarjeta de compra. Por su parte, desde CCOO han destacado que el acuerdo alcanzado esta madrugada para el procedimiento de traslados y bajas en Viajes El Corte Inglés ha sido fruto de una «intensa negociación».

«No hemos logrado todo lo que queríamos, pero llegados al punto en el que ya no había más margen negociador, y tras lograr algunos últimos avances importantes, CCOO hemos optado por firmar, pues creemos sinceramente que esta es la mejor contribución que podemos hacer a la plantilla», ha indicado fuentes de la sección sindical de CCOO en Viajes El Corte Inglés. Además, en el plan de reordenación se garantiza el nivel profesional del 1 al 7, mientras que a los niveles 8, 9 y 10 se les garantiza el mantenimiento del nivel 7 si se dejan de desempeñar las funciones de mando.

En cuanto a los colectivos vulnerables, se propone que no afecte a las siguientes personas: aquellos con una discapacidad mínima del 33% por cáncer o enfermedad grave, quienes víctimas de violencia de género o terrorismo y afectados con la dana, entre otros. Con respecto a las medidas de la movilidad geográfica, ésta afectaría a un máximo de 75 personas y se aplicará únicamente cuando no sea posible recolocar en los centros de la misma provincia o limítrofes, que no supongan cambio de domicilio.

En este aspecto se incluye también una indemnización de 5.000 euros si hay cambio de residencia, además de ofrecer la alternativa de recolocación en un centro comercial de El Corte Inglés, sin movilidad geográfica. Del mismo modo, otras de las propuestas introducen un plan de formación de entre 4 a 6 meses, respeto por las vacaciones y excesos de jornada ya concedidas a la fecha de aplicación, protección especial contra despido por inadaptación al puesto durante el primer año e indemnización si no se acepta el traslado, que son 25 días por año trabajado con un máximo de 15 meses.

A ello se une que las personas afectadas por este plan con menores de 12 años tendrán un periodo de dos meses desde la notificación hasta la fecha de incorporación. Tras alcanzar este acuerdo, se ha iniciado «bajo las mismas premisas» un proceso similar con los representantes de los trabajadores de la filial Tourmundial para concluir la reordenación del Grupo Viajes El Corte Inglés. Desde Valorian ha señalado a Europa Press que hasta que no se constituya la comisión de negociación no habrá detalles sobre este nuevo proceso. Hasta el momento, no hay una fecha concreta para la primer encuentro entre ambas partes.