La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha negado ante el magistrado del Tribunal Supremo que le investiga por presunta revelación de secretos haber filtrado información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

También ha defendido que al menos 60 personas tuvieron acceso al correo del 2 de febrero de González Amador y que solo los reclamó por órdenes del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que, durante las cerca de dos horas que ha declarado, Rodríguez ha asegurado que no facilitó ni los correos ni el expediente tributario sobre González Amador a ninguna persona fuera de la Fiscalía.

La fiscal provincial, que ya compareció ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando éste estaba a cargo de la causa, ha explicado que solo envió información al fiscal general, que ayer miércoles negó también haber filtrado datos. Sobre este extremo, ha insistido en que lo hizo porque estaba obligada a cumplir con la dación de cuentas que fija el Estatuto Fiscal.

Rodríguez ha incidido en que unas 500 personas tuvieron acceso directo a la denuncia de Fiscalía y al expediente tributario de González Amador a partir del día 5 de marzo. Y ha apuntado que al menos 60 personas tuvieron acceso al contenido del correo que el abogado del novio de Díaz Ayuso envió el 2 de febrero al fiscal de delitos económicos de Madrid Julián Salto -encargado de investigar a González Amador- ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo.

La fiscal ha desglosado esa última cifra, detallando que al menos 12 fiscales y 4 funcionarios de Delitos Económicos tenían acceso al correo genérico de la propia sección. Además, ha sostenido que un número indeterminado de personas pudieron acceder al despacho compartido de Salto, y que el correo se dejó encima de su mesa durante 20 horas en un despacho que no se cierra con llave. Según Rodríguez, en esa misma planta de la Fiscalía Provincial hay, además, otros 27 fiscales y 11 funcionarios de otras especialidades, además del teniente fiscal y su secretaria.

En este contexto, ha asegurado que también tenían acceso al correo genérico de la jefatura de la Fiscalía Provincial de Madrid la fiscal jefa provincial, el teniente fiscal y cuatro funcionarios. Por último, también ha recordado que pudieron tener acceso a esa documentación todas aquellas personas a quienes pudieran habérselo enviado el propio González Amador y su abogado. Con todo, ha indicado que en Fiscalía sabían que algún periodista ya tenía conocimiento de la investigación a la pareja de Díaz Ayuso desde el 6 o 7 de marzo.

Asimismo, ha precisado que en ella no se entera hasta esos días de que González Amador formaba parte del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A diferencia del fiscal general, que decidió no contestar al magistrado porque considera que la investigación y el registro en su despacho son nulos, Rodríguez sí ha contestado a las preguntas del instructor. Aunque cabe recordar que ella también recurrió la decisión del magistrado de autorizar la entrada y registro en su despacho. Con todo, la fiscal ha mantenido la línea de García Ortiz de no responder a las acusaciones.

La Fiscalía, al igual que ayer miércoles, ha optado por no hacer preguntas porque, como defendió durante la declaración del fiscal general, considera que los registros practicados fueron nulos y que participar en el interrogatorio sería validar la investigación. Rodríguez es la persona que la noche del 13 de marzo pidió al fiscal Salto que le enviara los correos intercambiados con el abogado de González Amador para elaborar la nota de prensa que el Ministerio Público publicó el día 14 para desmentir una información de un diario nacional, que aseguraba que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Díaz Ayuso. Salto le remitió dichos correos a Rodríguez y ella los reenvió al fiscal general.

Según ha explicado este jueves ante el magistrado, García Ortiz fue quien le dio la instrucción de conseguir los 'emails'. Ha explicado que en ningún momento cuestionó la petición del fiscal general y que no le pareció extraño que le solicitara enviárselos a su correo personal porque quizás a esas horas de la noche no tendría acceso al institucional. La fiscal ha incidido en que tampoco le extrañó la urgencia de conseguir los correos aquella noche porque entendió que era necesario atajar las informaciones que se estaban publicando.

Desde Fiscalía siempre han defendido que la intención era desmentir lo que consideraban un «bulo». Sobre el contenido de la nota de prensa, Rodríguez ha asegurado que ella no la redactó, que se limitó a confirmar que la información recogida se correspondía con la de los correos y que no pensó que los datos que contenía fuesen confidenciales. Ha manifestado que ella ni incitó su creación ni la difundió. Respecto al mensaje que envió al fiscal general -recogido por la Guardia Civil en unos de sus informes-- en el que decía que a la nota daban «ganas de incorporar un poquito de cianuro», ha señalado este jueves que fue un «desahogo» porque se estaba poniendo un duda el trabajo de los fiscales.

Rodríguez, además, ha explicado en su declaración que no ha cambiado recientemente de móvil. García Ortiz, este mismo miércoles, aclaró que había utilizado hasta 6 terminales distintos en los últimos 4 años. Además, preguntada por el protocolo de borrado de información referido por el fiscal general, ha aludido también a la instrucción de protección de datos de 2019, señalando, no obstante, que mantener los correos electrónicos imprescindibles es necesario para continuar la labor diaria.

Según fuentes presentes en la declaración, este jueves, el magistrado -como ya hiciera ayer en el interrogatorio al fiscal general- ha precisado que el objeto de la investigación no solo abarca la filtración de los correos o el expediente de González Amador, sino también la nota de prensa que difundió la Fiscalía. Cabe recordar, sin embargo, que el Supremo -al asumir la causa el pasado octubre- descartó que hubiese una revelación de secretos en aquel comunicado porque los datos que ofrecía ya se habían publicado horas antes en los medios.

El instructor acordó la imputación de Rodríguez al apreciar que había «elementos suficientes» para ello. En concreto, destacó el hecho de que se pusiera «a disposición de García Ortiz», de que fuese «la persona que facilita a Villafañe el expediente de González Amador que acaba filtrándose el día 12 de marzo en eldiario.es» y de que se prestase a «hacer llegar el correo de 2 de febrero (...) a la Fiscalía General del Estado». Este jueves, Rodríguez ha defendido que se puso a disposición de García Ortiz para que supiera que ya estaba disponible para hablar con él y que facilitó a Villafañe el expediente en cumplimiento de su obligación de dación de cuentas. Ha insistido en que reenvió los correos al fiscal general porque él se los reclamó como superior jerárquico. Al margen, ha negado ante el Supremo que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, le riñera por haberle enviado los correos a García Ortiz ni que le advirtiera de que se iban a filtrar.