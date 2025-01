El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto este viernes un fondo estatal de garantía de alquiler que actúe como «un seguro de impacto» para propietarios que alquilen a menores de 40 años y una bonificación del 75 % de las rentas del alquiler por arrendar pisos vacíos desde hace dos años. Feijóo también ha planteado avales a la fianza del alquiler para los jóvenes, financiados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Así lo ha explicado en una comparecencia durante una reunión en Barcelona con agentes sociales sobre vivienda, junto con el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández. «No quiero un país donde poner una vivienda en alquiler sea una operación de alto riesgo. No quiero un país donde ser joven sea una barrera adicional para acceder al alquiler», ha enfatizado Feijóo, que ha denunciado que el problema del acceso a la vivienda es una «emergencia nacional» y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber «roto» el mercado del alquiler.

Estas propuestas forman parte del plan de vivienda que el PP presentará «en las próximas» semanas y que se suman al decálogo de medidas que los populares anunciaron en Asturias hace dos semanas. Sobre el fondo estatal de garantía del alquiler, el líder del PP ha hecho énfasis en la necesidad de «blindar» la seguridad de los propietarios que alquilen a jóvenes: «No es justo que en esta crisis todos hagamos esfuerzos y el que menos esfuerzo haga sea la administración pública».

«Quien decide alquilar su casa a un joven ha de ser ayudado para tener la seguridad de que cobrará esas rentas y tiene que ser apoyado por el Estado, especialmente en situaciones adversas», ha señalado. «Además de hacernos cargo de sus adversidades, les daremos motivos a los propietarios para alquilar, no un castigo por hacerlo», ha indicado al hablar de las bonificaciones por alquilar pisos vacíos.

Esta bonificación deduciría un 75 % de las rentas de alquiler durante el primer año al propietario que ponga en el mercado un piso que lleve más de dos años vacío. Críticas al decreto ómnibus Dos días después de que el Gobierno fracasara en la convalidación del decreto ómnibus, que incluía un paquete de medidas entre las que había la subida de las pensiones o las ayudas al transporte públicos, Feijóo ha subrayado que al votar en contra evitaron que el ejecutivo «prorrogara una norma que impide a los propietarios recuperar su casa, obligándoles, además, a seguir pagando los gastos de la vivienda.

«Esta es una de las razones por las que no hemos podido apoyar ese decreto ómnibus, porque no se trataba de actualizar las pensiones, sino que se trataba de implementar 40 medidas de políticas, buena parte de ellas en contra de los ciudadanos», ha argumentado. Al respecto, ha acusado al Gobierno de «supeditar ayudas a su propia supervivencia política»: «El PP se debe solo a los ciudadanos. Yo no voy a hacer rehenes a los españoles. Sus intereses están por encima de la carrera política de cualquiera». «España lleva demasiado tiempo siendo objeto de subasta al servicio del interés particular de unos pocos» ha denunciado el líder de la oposición, que ha reiterado que «esta legislatura no da más de sí».