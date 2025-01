Los alcaldes de los municipios afectados por la dana han coincidido en trasladar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la «tardanza» con la que la ciudadanía está recibiendo las ayudas y las compensaciones para hacer frente a los daños de las inundaciones, en las que han pedido que tengan prioridad los vecinos que han perdido sus viviendas.

En el encuentro, celebrado en la Delegación del Gobierno, han tomado la palabra dos alcaldes del PP (de Algemesí y Torrent), dos alcaldes de PSPV-PSOE (de Riba-roja de Turia y Catarroja) y uno de Compromís (Beniparrell). En declaraciones a los medios tras la reunión, el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga (PSPV-PSOE), ha reconocido que «todos» los ayuntamientos se han «quejado de la tardanza de las ayudas», aunque ha señalado que hay prácticamente 1.800 millones de euros que «ya han llegado a los bolsillos o bien de los empresarios, de los autónomos o de los propios vecinos».

Según el alcalde, Sánchez se ha comprometido a que se «van a agilizar al máximo». Raga ha destacado que Sánchez se haya «comprometido a repetir esta reunión ampliando a más alcaldes, por tanto quiere dar explicaciones a todos los municipios implicados en la dana». Además, ha destacado que se corte el 100% de las infraestructuras municipal, una ayuda que los ayuntamientos han cuantificado en 1.700 millones de euros.

«Con ese compromiso yo creo que avanzamos muchísimo, además de no solo reconstrucción sino de aprender de este terrible impacto que ha sido como consecuencia del cambio climático», ha apuntado. El primer edil de Riba-roja ha resaltado también que el Gobierno se haya comprometido a invertir, «a través de las confederaciones y los ministerios, de la ingeniería, de las obras, de la renaturalización de los cauces, para tener unas venidas de agua con menos impacto y mejor retenidas». Igualmente, ha explicado que el Ejecutivo central se ha comprometido a «coordinarse mejor» con la Generalitat, la Diputación y las administraciones locales.

Preguntado por si echa en falta que Sánchez visite su municipio, ha señalado: «Nuestros vecinos no nos piden que venga ningún presidente. Nos piden las ayudas, que sean rápidas, que las financie el Estado y la Generalitat valenciana, y esto es en lo que estamos nosotros, a solventar los problemas reales. Si viene el presidente será bienvenido, como si viene el señor Mazón, como si viene el presidente de la Diputación, pero los vecinos no nos piden eso, se lo puedo asegurar».

Desde el municipio de Catarroja, su alcaldesa Lorena Silvent ha calificado la reunión de «muy productiva». Ha confirmado que la agilidad en las ayudas «ha sido una de las peticiones que hemos realizado al Gobierno de España». «Queremos que se adelante al máximo posible los anticipos tanto a las comunidades de propietarios como a las viviendas y que se priorice, antes de pagar vehículos o trasteros que también hace falta, a aquellas personas que han perdido su casa, que no pueden vivir en su casa para poder hacer esa reconstrucción», ha agregado.

Silvent ha destacado también que los municipios vayan a «formar parte de esa mesa de la reconstrucción» y puedan reconstruir sus ciudades «con esa financiación del 100%» y, sobre todo, hacerlas «más resilientes». Sobre si echa en falta que Sánchez visite las localidades damnificadas, la alcaldesa de Catarroja ha expresado que su municipio tampoco ha recibido la visita del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. «No hemos tenido ninguna reunión en un despacho y en el Palau de la Generalitat, por lo tanto creo que lo importante así es ir todos unidos porque esto es un reto de todos y todas», ha considerado.

Por su parte, los alcaldes del PP han reprochado que en el encuentro solo se haya permitido tomar la palabra a dos ediles del PP, dos de PSPV-PSOE y uno de Compromís. Para el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, «ha sido una confrontación PP-PSOE» cuando «esto no va de ideologías, esto va de problemas y de soluciones». José Javier Sanchis ha aseverado que el encuentro con Sánchez «no ha sido una reunión» sino «una puesta en escena por parte del Gobierno de España» y «una estrategia de marketing político y de lavado de cara», al llegar «tres meses después» de la catástrofe.

«Nosotros no estamos aquí para lavar la cara del Gobierno de España. Estamos aquí para que le laven la cara a nuestros pueblos y ciudades, que es lo que nos hace falta en este momento», ha agregado. Sanchis ha criticado que los vecinos, «tres meses después, siguen sin cobrar las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros» y los ayuntamientos siguen «sin ver un euro para poder destinarlo a la reconstrucción y a la situación de emergencia».

Ha lamentado que los alcaldes han pedido exenciones fiscales para los vecinos y ha afirmado que el Gobierno no les ha contestado. También ha señalado la petición de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) acometa obras en cauces y ríos. «¿Dónde está el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico? Es que no podemos hablar solo de cambio climático y no de las acciones que tiene que hacer este Ministerio en su día a día, que es algo tan sencillo como limpiar lo que es su propiedad», ha apostillado.

«Por muchas promesas, por muchos paquetes de millones de euros, hay una realidad y es que los ayuntamientos hemos adjudicado con contratos de emergencia muchas obras de emergencia, porque si tenemos que esperar a eso, habríamos estado ahora igual que el primer día», ha señalado, antes de lamentar que, aunque el Gobierno vaya a financiar los trabajos, «ahora viene una tramitación administrativa que va a ser lenta», ha criticado. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado (PP), ha denunciado que «las ayudas que tienen que llegar del Gobierno de España no hayan llegado».

«El Gobierno tiene que apretar el botón del 'ya' de pagar a nuestros ciudadanos las ayudas que hacen falta, de ponerse a trabajar en la consolidación y recuperación de los barrancos y prevención de posibles avenidas», ha señalado. Asimismo, sobre que el Gobierno financie el 100% de las infraestructuras municipales, ha sentenciado: «Obras son amores pero yo quiero buenas razones, y quiero que estén esos ingresos en nuestras arcas municipales, pero también en las de vecinos y vecinas» que necesitan reconstruir sus viviendas o negocios y necesitan «tener certezas y no necesitan promesas».

Folgado ha detallado que los ayuntamientos también han pedido que el Ejército y la UME permanezcan en los municipios para trabajar en las labores de reconstrucción y la búsqueda de desaparecidos. La alcaldesa de Torrent ha criticado que «desde hace prácticamente tres meses el presidente de España no ha venido a visitar ninguno de los casi un centenar de municipios afectados y que las realidades de cada municipio se deben de conocer y reconocer». Ha criticado que en la reunión solo hayan participado «una tercera parte de los municipios afectados» cuando la dana «no tenía ni colores ni fronteras». «Posiblemente lo que ha sufrido Paiporta o incluso de Sot de Chera o Cheste no es exactamente igual que Torrent o lo que puede ser de Utiel», ha comentado. La munícipe ha reprochado la ausencia de la Generalitat en la reunión.