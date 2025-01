El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una diligencia informativa tras recibir más de 900 quejas y denuncias por el comportamiento del juez Adolfo Carretero durante el interrogatorio a Elisa Mouiláa en el marco de la investigación abierta a Íñigo Errejón por presunta agresión sexual.

El tono y el modo de interrogar del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid a la denunciante generó numerosas críticas en redes sociales que pronto llegaron también desde el Gobierno, cuya portavoz, Pilar Alegría, subrayó que «lo que se debe es valorar las pruebas y sobre todo no cuestionar a las víctimas».

La actuación del magistrado ha provocado más de 900 quejas y denuncias ante la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ, de modo que el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, ha acordado este miércoles incoar una diligencia informativa para determinar si procede incoar un expediente disciplinario a Carretero, según un escueto comunicado del Consejo.

La filtración de las declaraciones de la actriz Elisa Mouiláa y el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón en el juzgado el pasado jueves permitió conocer el duro interrogatorio al que el magistrado sometió a la denunciante.

Con tono cortante, el juez llegó a preguntar a Mouilaá «para qué se sacó el miembro viril» Errejón durante el encuentro que ella denunció, o incluso le espetó: «¿No será que usted quería algo con ese señor, y al no corresponderle ese señor por eso ahora le denuncia, porque ese señor se ha reído de usted?».

«Podría habérselo dicho a sus amigos, podría simplemente haber dicho 'me quedo en la fiesta, contigo no voy a ninguna parte'. Es raro que no diga nada», dijo el magistrado en otro momento de la comparecencia.

Durante el interrogatorio a la denunciante, el juez insistió en saber por qué Mouliaá no paró a Errejón, por qué no le reprochó después su actitud y por qué tardó tres años en denunciar.