El Ministerio de Sanidad ha propuesto que el futuro estatuto marco del personal sanitario exija la exclusividad de los jefes de servicio y directivos para que no puedan compatibilizar estos puestos con otros trabajos en la privada y evitar así conflictos de interés que a veces han sido «obscenos». El documento que ha trasladado Sanidad a sindicatos y comunidades contempla además medidas de paridad para garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los tribunales y órganos de decisión y directivos del Sistema Nacional de Salud, además de la reducción de las guardias médicas de 24 horas, que inicialmente bajará a un máximo de 17.

Así lo ha avanzado la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa en la que ha enfatizado que el objetivo de la reforma de esta norma, «la Carta Magna» que regula las condiciones laborales del personal sanitario, es que esté «a la altura de las necesidades» de la sociedad, de los pacientes y de los profesionales del siglo XXI. Mónica García ha preferido mantenerse «escrupulosa y muy respetuosa» con la negociación de esta norma, que arrancó hace ya dos años, pero ha querido adelantar algunos de sus planteamientos que, ha dicho, ya están «muy avanzados».

Una de ellas es «la importancia» que le va a dar a la exclusividad: más allá de recuperar el complemento por ello, el futuro estatuto marco va a exigir a quienes ocupen puestos directivos profesionales como jefes de servicio que no puedan «compatibilizar su trabajo en la sanidad pública con otros fuera. Esto es perfectamente entendible. Los puestos directivos, los puestos de responsabilidad dentro de nuestro sistema sanitario tienen ya suficiente trabajo y responsabilidad y tienen que tener una mirada en la cual tengan una dedicación exclusiva al sistema sanitario», ha subrayado García.

Sanidad quiere extender esta medida a los cargos intermedios, aunque García no ha especificado cuáles, y quiere abrir una «reflexión» para que la cláusula de exclusividad también afecte a todos aquellos que se acogen a una reducción de jornada para el cuidado de niños o mayores. «No puedes cogerte una reducción de jornada para irte a la privada», ha zanjado. El Ministerio quiere así «prevenir conflictos de interés» y evitar casos como los que se han visto «en los últimos meses de jefes de servicio que han combinado su labor dentro de la sanidad pública con beneficios obscenos amparándose en ese prestigio que al final da la sanidad pública». Otro de los planes de Sanidad es incorporar medidas que garanticen la paridad, porque no deja de ser «paradigmático» que en un sector tan feminizado como el de la salud, en el que las mujeres representan el 70 %, solo un 30 % accedan a puestos de responsabilidad, dirección y gestión.