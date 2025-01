El Ministerio de Trabajo se reunirá este miércoles con representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para proponerles una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 50 euros al mes, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, lo que llevará esta renta mínima a los 1.184 euros mensuales por catorce pagas. Lo hará después de presentar el informe de la Comisión de Expertos que asesora al Gobierno para la subida del SMI y en el que se plantean dos opciones: o elevar el SMI un 3,4% para 2025 o incrementarlo un 4,4%. Es esta segunda opción, la de subirlo un 4,4%, la que planteará el Ministerio a los agentes sociales.

Este incremento implicará una subida de 50 euros al mes respecto a la cuantía vigente en 2024, desde los 1.134 a los 1.184 euros al mes por catorce pagas. «Es el escenario que se acomoda más a lo que es la necesidad hoy de los trabajadores españoles en un país en el que la cesta de la compra es imposible, en el que la vivienda es un problema gravísimo con un montón de problemas extras que van asociados», afirmó hace unos días la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La ministra presentará el informe de los expertos por la mañana y será el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien se reúna por la tarde, a partir de las 16.30 horas, con sindicatos y empresarios para dar inicio a las negociaciones, según han informado a Europa Press en fuentes del diálogo social. La intención de Trabajo es conseguir un acuerdo con ambas partes, pero, de entrada, ya se prevé complicado que pueda sumar a la parte empresarial a un posible acuerdo para subir el SMI.

El vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, ya ha advertido como «inasumible» para los autónomos subir el SMI en 50 euros al mes y ha planteado que suba de una forma proporcionada a la economía. Además, Amor ha alertado de que en los últimos cinco años se han destruido unos 174.000 empleos en los sectores de la agricultura y la formación profesional dual, unos ámbitos en los que los trabajadores que cobran el SMI son «prácticamente la totalidad del sector». Cepyme, por su parte, ha hecho cálculos sobre lo que costaría a las empresas subir el SMI en 50 euros al mes como argumento para oponerse a esta nueva subida.

En concreto, estima que estos 50 euros más implicarán un coste salarial para las empresas superior a los 80 euros mensuales, suponiendo una nueva carga que afectará especialmente a las pymes, cuyos costes laborales acumulan un alza del 18,1% desde 2019, ha denunciado. De acuerdo con los cálculos de Cepyme, el aumento del SMI en 50 euros mensuales para 2025, hasta situarlo en 1.184 euros al mes por catorce pagas, llevará el coste salarial para las empresas, incluyendo las cotizaciones sociales a cargo de la empresa y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, a una horquilla de entre 1.816 y 1.903 euros mensuales, según sea el tipo de cotización por accidentes de trabajo.

«Ello arroja una diferencia de entre 78 euros y 81 euros, que suponen un 56% y un 62% más, respectivamente, sobre los 50 euros mensuales propuestos por el Gobierno», avisa Cepyme, que añade que si el coste anual se prorratea entre once meses de trabajo, descontando el mes de vacaciones, el coste salarial efectivo por mes de trabajo se situaría en un rango de entre 1.981 y 2.076 euros. La organización empresarial ha recordado que el SMI se ha incrementado un 73,1% entre 2016 y 2024 y, con la subida que tiene previsto plantear el Gobierno para 2025, el incremento acumulado de esta renta mínima desde 2016 será del 80,7%. No sería la primera vez que los empresarios rechazan un acuerdo para subir el SMI.

El Ministerio de Trabajo acordó sólo con CCOO y UGT subir el SMI para 2024 un 5%, desde los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.134 euros. CEOE y Cepyme no se sumaron al acuerdo al entender que no atendieron sus demandas de indexar el SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo. Tampoco apoyaron los empresarios la subida del SMI del 8% para 2023, ni los incrementos de 2022 y 2021, que fueron acordados por el Gobierno de Pedro Sánchez con CCOO y UGT. En cambio, CEOE y Cepyme sí respaldaron el aumento de 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros mensuales.

El objetivo de Trabajo es que el SMI no pierda poder adquisitivo y que equivalga al menos al 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea. Con esos mimbres son con los que han trabajado los expertos que asesoran al Gobierno para realizar su informe. Los sindicatos quieren que el SMI suba más de lo planteado por los expertos y de lo que propondrá Trabajo en la reunión de este miércoles. Abogan por una subida del 5% ó el 6%, según ha señalado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. En la misma línea, su homólogo de CCOO, Unai Sordo, ha defendido que subir el SMI para 2025 hasta los 1.200 euros al mes es lo que «más cerca» lo dejaría del 60% del salario medio. Esto implicaría una subida de algo más del 5,8%, frente al 4,4% que va a proponer Trabajo.

También han dejado claro, al menos UGT, que no firmarán un acuerdo para aumentar el SMI si no queda exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La intención de Yolanda Díaz es que esto sea así y que quede exento de tributar, como se ha hecho en los ejercicios anteriores. En este sentido, el Ministerio de Hacienda ha dicho que quiere esperar a conocer la subida concreta del SMI para decidir si tributará o no en el IRPF.

El SMI ha sido motivo de choque entre el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo, al igual que ha sido la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, aunque parece que en este último asunto han limado asperezas tras la reunión que mantuvieron este lunes. El ministro Cuerpo se ha mostrado partidario de que el SMI suba «en línea con el resto de lo que está haciendo la economía», a lo que Díaz replicó en su momento que «los datos macro no tienen nada que ver con la vida real» y que el salario medio en España «no es una locomotora».

«Los salarios en mi país son muy, muy moderados, y yo trabajo y llevo trabajando desde que he llegado al Gobierno de España para subir el salario mínimo, pero también, por ende, para subir los salarios en general y ser un poquito más europeos», apuntó recientemente la ministra. Así, la vicepresidenta segunda pidió al ministro de Economía que «respete» al comité de expertos que asesora al Gobierno por la subida del SMI y del que en su día formó parte el propio Carlos Cuerpo por designación de la entonces vicepresidenta primera Nadia Calviño.

«Entonces se oponía, igual que hoy, a una subida que vaya acorde con lo que está pasando en nuestro país. Y digo una subida acorde porque ustedes, cualquiera de ustedes, van a la compra y ven los precios que tenemos en la alimentación», denunció hace unas semanas la ministra.