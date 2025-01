La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2024 tiene novedades importantes, ya que este 2025 arrancará el próximo 2 de abril con la presentación de las declaraciones por internet, de acuerdo con el calendario del contribuyente de la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria adelanta así el inicio de la Campaña de la Renta, que el año pasado arrancó el 3 de abril y el anterior el 11 de abril.

En concreto, el día 3 de abril se abrirá el plazo para la presentación de las declaraciones a través de internet y se extenderá hasta el 30 de junio de 2025. Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2025, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración del contribuyente por teléfono; la solicitud de cita estará disponible desde el 29 de abril hasta el 27 de junio-.

Será entre el 2 y el 30 de junio de 2025 cuando la Agencia Tributaria podrá confeccionar a los contribuyentes las declaraciones presencialmente en sus oficinas, con solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 27 de junio. No obstante, hay que tener en cuenta que el plazo de presentación para las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación finaliza el 25 de junio.

Una de las novedades más relevantes de cara a este año es que los parados beneficiarios de la prestación por desempleo tendrán que presentar la declaración de la renta a partir de 2025, con independencia de que cumplan o no el importe mínimo para hacerla, como era preceptivo hasta ahora. Hasta este año los parados que percibían la prestación, como cualquier asalariado, no estaban obligados a presentar la declaración si no obtenían ingresos superiores a los 22.000 euros anuales o por encima de los 15.000 euros si tenía dos o más pagadores y uno de ellos le había abonado más de 1.500 euros anuales.

También como novedad de este año el importe de los segundos o más pagadores a partir del cual es obligatorio presentar la declaración de la renta se eleva a 2.500 euros, frente a los 1.500 euros que operaban hasta ahora. Al igual que el año pasado, también estarán obligados a presentar la declaración los autónomos, independientemente de sus ingresos, y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Los últimos datos de cierre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2023 (IRPF 2023) reflejan que la Agencia Tributaria ha devuelto 12.907 millones de euros a 15.852.000 contribuyentes. De esta forma, a fecha de 30 de diciembre, se han realizado el 97,4% de las devoluciones solicitadas en número y se han abonado el 94,9% de los importes correspondientes a esas solicitudes, en línea con el año anterior.

La Agencia Tributaria destaca que a cierre de año se mantiene un fuerte incremento interanual de las devoluciones pagadas (+7,9 % en número y +14,5 % en importe), consistente con la propia evolución de las solicitudes de devolución presentadas por los contribuyentes. A su vez, a estas fechas se han presentado un total de 24.131.000 declaraciones, un 4,9% más que el año anterior, de las cuales un 67,5% (16.279.000) son con resultado a devolver y 6.239.000, con saldo a ingresar.