El año 2025 arranca con novedades importantes y una de ellas es la que afecta a las transferencias bancarias. En concreto, desde el próximo jueves, 9 de enero, el envío de dinero al instante será gratis o costará lo mismo que las transferencias ordinarias. Esto es así gracias a una normativa aprobada en el Parlamento Europeo.

La asociación de consumidores y usuarios de Baleares Consubal ha valorado de forma positiva esta medida. El reglamento como tal se aprobó el pasado mes de febrero por el Parlamento Europeo por 599 votos a favor, 7 en contra y 35 abstenciones. El objetivo es evitar esperas a los clientes minoristas y las empresas y mejorar la seguridad de las transferencias.

Los bancos y otros proveedores de servicios de pago (PSP, en inglés) tendrán que garantizar transferencias asequibles y procesadas al momento. Desde Consubal celebran la iniciativa y recuerdan que ya hay entidades bancarias que tienen bonificado el coste de las transferencias a clientes con una importante vinculación (los que tienen domiciliados nóminas o recibos), aunque alertan que todavía son muchas las que siguen cobrando una comisión por este servicio.

"La comisión por transferencias, cuando se hace a través de la banca online, es la mayor injusticia bancaria ya que es el cliente el que hace el trabajo, es el dinero del cliente y tiene que pagar una comisión al banco sin que éste haya hecho nada por lo que las limitaciones que les vengan impuestas para este tipo de servicios nos parecen muy acertadas", ha indicado el presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez.

Los países de la UE cuya moneda no sea el euro también tendrán que aplicar las normas, cuando las cuentas ya ofrezcan transacciones regulares en euros, después de un período transitorio más largo. Habrá una excepción especial a la obligación de efectuar el pago en un plazo de diez segundos para dichas cuentas fuera del horario laboral, por el riesgo de falta de liquidez en la divisa europea. Para garantizar la seguridad, los proveedores de servicios de pago deben aplicar medidas sólidas y actualizadas de detección y prevención del fraude, a fin de evitar que el dinero transferido acabe por error o fraude en la cuenta equivocada y tendrán que ofrecer, sin coste adicional, un servicio de verificación de la identidad del destinatario.

No obstante, las transferencias que no son SEPA (en divisa diferente al euro, hacía países no SEPA o TARGET) quedan fuera de esta regulación, por lo que su precio no se equiparará al de las transferencias normales. Su precio dependerá de la política de cada banco. Según ha explicado un portavoz del Banco Santander, en la mayoría de casos sus clientes no pagan por las transferencias ordinarias y esa política de precios "no va a cambiar".

Por tanto, para esos clientes a partir del 9 de enero las transferencias inmediatas también serán gratuitas. De su lado, según fuentes de BBVA, para sus clientes particulares "las transferencias inmediatas en banca a distancia (web y app) van a ser gratuitas a partir del 9 de enero y en oficinas se iguala la tarifa de inmediatas y transferencias SEPA estándar". Esta es una línea de actuación similar a la que está teniendo Banco Sabadell. CaixaBank ha precisado que todos aquellos clientes vinculados al programa 'Día a Día', los clientes con cuenta 'online' y los clientes de Imagin (alrededor de 17 millones en total), tienen las transferencias ordinarias bonificadas y, por lo tanto, "a partir de enero también podrán efectuar transferencias inmediatas gratuitas". "Como en todas las entidades, los clientes que no cuentan con transferencias bonificadas seguirán pagando las transferencias ordinarias y, a partir de enero, se igualará el precio de las transferencias inmediatas", ha precisado CaixaBank.