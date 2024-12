Adeslas no se presentará a la segunda licitación del concierto para la prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios de Muface entre 2025 y 2027 pese al incremento del 33,5 % de las primas anunciado por el Gobierno.

La entidad, que presta este servicio junto con Asisa y DKV en el convenio actual 2022-2024, ha tomado esta decisión tras calcular que seguir en Muface le supondría unas pérdidas de 250 millones de euros, similares a las sufridas en el periodo actual, que termina el próximo 31 de diciembre. Así lo ha informado este viernes Adeslas tras la reunión de su consejo de administración, en un comunicado que añade que sí seguirá atendiendo a los funcionarios militares pertenecientes a Isfas y sus familias, unas 560.000 personas, y también a los cerca de 92.000 beneficiarios de la mutua de jueces y fiscales Mugeju.

Adeslas, con una cuota cercana al 50 %, es la aseguradora más elegida por los funcionarios de Muface de las tres que ofrecen esta prestación, junto con Asisa y DKV. Ninguna de ellas se presentó a la primera licitación del convenio de Muface, que quedó desierto el pasado 5 de noviembre por primera vez en la historia por considerar las tres insuficiente la subida de las primas del 17 % propuesta por el Gobierno, que posteriormente la elevó al 33,5 % en una segunda convocatoria.

Adeslas ha optado por dejar clara su posición lo antes posible para «facilitar la toma de decisiones de la Administración», explica la nota, que añade que colaborará «dentro de sus posibilidades» en el periodo de transición que se establezca para ofrecer alternativas a los funcionarios de Muface y sus familiares, unos 1,5 millones de personas. La entidad «está a favor del modelo sanitario del mutualismo administrativo porque ayuda a vertebrar al sistema sanitario español» y cree, además, que es una fórmula eficiente, ya que el coste de prestación es inferior al del servicio nacional de salud, según todos los estudios independientes, explica.

Pese a ello, este modelo es «económicamente insostenible» desde hace años, y en concreto, en el convenio actual, Adeslas calcula que registrará unas pérdidas acumuladas de unos 256 millones de euros, «difícilmente asumibles» y que, de seguir así, «comprometerían la solvencia y el futuro de la entidad». Adeslas valora positivamente el esfuerzo presupuestario que la Administración realiza en esta segunda licitación, pero insiste en que es «claramente insuficiente» para lograr el objetivo de no tener pérdidas adicionales para este concierto.

En su nota, la aseguradora sostiene que no pretende obtener beneficios con este convenio ni recuperar las pérdidas ya sufridas, pero deja claro que tampoco puede continuar «soportando la senda de déficit actual». Asisa y DKV tienen hasta el 15 de enero para pronunciarse Las otras dos aseguradoras, Asisa y DKV, aún no han comunicado si acudirán o no al segundo concurso, cuyos pliegos se publicaron el pasado 23 de diciembre y que les da de plazo hasta el 15 de enero de 2025 para presentar sus ofertas.

Según el concurso, el objetivo es que el nuevo concierto se inicie el 1 de abril y se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027. El presupuesto base de licitación asciende a 4.134,9 millones sin tener en cuenta impuestos, que se reparten de la siguiente forma: 960 millones en 2025, 1.489,7 millones en 2026, 1.558,9 millones en 2027 y 126,2 millones en 2028. Los pliegos de la licitación podrán obtenerse hasta el mismo 15 de enero, día en el que se cerrará el plazo de recepción de ofertas y se procederá a la apertura de los sobres.