El PNV ha chocado este jueves con Podemos en el Congreso a cuenta de la extensión del gravamen a las energéticas y ha cargado contra Ione Belarra por amenazar al Gobierno sin que en la Cámara exista una mayoría de «izquierda neta».

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha oficializado el voto a favor de su grupo a una enmienda del PP que tumbará el impuesto a las energéticas y que se aprobará con los votos de Vox, obligando a presentar un «decreto ley diferente». Esteban ha argumentado que al Gobierno no le pilla por sorpresa el rechazo del PNV y de Junts a este gravamen y ha criticado la posición de los morados. También ha acusado a la secretaria general de Podemos de actuar de forma imprudente al amenazar continuamente al Gobierno, especulando acerca de si lo hace porque quiere elecciones para «intentar vencer en su duelo particular con Sumar».

«Si no, no se entiende que esté amenazando continuamente al Gobierno con el todo y el nada», ha apostillado. También ha llamado la atención sobre las mayorías que existen en la Cámara: «Por mucho que chille la señora Belarra e insulte a los demás, un día sí y otro también desde la tribuna y desde fuera de la tribuna, las cosas no van a cambiar».

El diputado del PNV ha argumentado que es su grupo el que está siendo responsable y está dando un «cierto equilibrio» al Gobierno porque son quienes pueden desequilibrarle y ponerle en peligro con votaciones difíciles que perderían una y otra vez ya que tienen la capacidad de buscar mayorías alternativas. «Ella no, ella está en una esquina de hemiciclo y a ver si se empieza a dar cuenta que para algunas cosas no tiene mayoría», ha agregado además, refiriéndose a la secretaria general de Podemos.

El portavoz ha defendido que el PNV quiere dar estabilidad al Gobierno mientras que «hay algunos que solo juegan a lo suyo, a su ideología y además con temas muy serios» Respecto al gravamen, el PNV ha recalcado que éste rompe el modelo de concierto económico y que afecta a empresas que tienen que hacer inversiones para la descarbonización porque si continúan como hasta ahora desaparecerían en una década. También ha apuntado que si hay un problema con lo que pagan las grandes impuestas se afronte el diseño del impuesto de sociedades, para lo que el Gobierno les tendrá como colaboradores.