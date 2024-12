El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacerse la víctima frente a los jueces por causas como la que investiga a su mujer, Begoña Gómez, que este miércoles declara ante el juez.

El líder de la oposición ha aludido a la declaración de Gómez durante la sesión de control al Gobierno, en la que ha dicho al jefe del Ejecutivo que mientras él no contesta absolutamente nada en el Congreso hay «otra declaración por cuatro delitos en los juzgados de la Plaza de Castilla, donde probablemente tampoco se contestará nada».

«Habrá grabado usted el desayuno de esta mañana en La Moncloa para incorporarlo a su a su próximo documental», ha ironizado Feijóo, ante la tercera declaración de Gómez ante el juez por presuntos delitos se intrusismo y apropiación indebida, que se suman a los de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Además, ha reprendido a Sánchez por las causas judiciales contra su Gobierno y los «paseíllos» de los suyos: «Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Aldama, Jessica, las otras señoritas y el fiscal general del Estado, el borrado de los ERE, otra vez Delcy, su hermano, su mujer y la asesora de Moncloa».

«Éste es su balance de 2024: 12 meses, 12 causas». Contra el presidente del Gobierno ha empleado además una metáfora matemática al decirle: «Las fuerzas y cuerpos de seguridad y la Justicia persiguen delitos, si usted se siente perseguido, haga la regla de tres y encontrará el resultado, si es víctima de algo, es de haber abusado de la confianza de la buena fe y del dinero de los españoles». El presidente del Gobierno le ha replicado aludiendo, sin citarla, a su antigua amistad con el narco Marcial Dorado, entre las protestas de la bancada popular: «Con las imágenes que tiene usted, con las amistades que ha tenido, señor Feijóo, tápese un poco».

A las críticas de Feijóo por hacerse la víctima ante los jueces, Sánchez ha respondido apuntando que no fue él quien afirmó que el Tribunal Constitucional era el cáncer del Estado de derecho en nuestro país, sino los populares, en alusión a una afirmación, después rectificada, de Esteban González Pons. También ha criticado a Feijóo por no hacer propuestas en vivienda, educación, dependencia o sanidad, pese a que el popular le ha reprochado la falta de viviendas prometidas o de las ayudas a los pacientes de ELA o a los afectados por la dana, acusándole de ser «el 1 de la trama y el cero en servicio público». El presidente del Gobierno ha defendido además que tras el aumento de la inversión en Justicia España ha mejorado en los ránking sobre calidad democrática.

Junts «allana» el camino

En este contexto el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este miércoles que Junts está «allanando» el camino para hacer al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Gobierno, después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont deslizara la posibilidad de que no haya presupuestos. Puigdemont no descartó un escenario de elecciones anticipadas el martes en una entrevista en TV3 desde Bruselas, aunque añadió que el Gobierno de Pedro Sánchez sería capaz «de aguantar una legislatura sin presupuestos ni aprobar una sola ley».

Preguntado por estas declaraciones en los pasillos del Congreso, Rufián ha recordado que en ERC llevan meses diciendo que «Feijóo será presidente con los votos de Junts». «Eso pasará, simplemente están allanando el camino», ha asegurado el portavoz parlamentario de ERC, que ha señalado que los «principales opinadores» de Junts en medios de comunicación están «blanqueando esta situación» y no hablan tampoco de las «votaciones antisociales» del partido de Puigdemont.

Por otro lado, preguntado sobre si apoya la admisión a trámite de la proposición no de ley de Junts que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, sobre la que la Mesa del Congreso ha aplazado su decisión, ha dicho que está a favor, pero ha opinado que «se le está dando la importancia que no tiene» porque es una iniciativa que no es de obligado cumplimiento. Sobre el mismo asunto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha limitado a decir que van a «seguir hablando con los grupos que apoyan al Gobierno» y a «seguir sacando las cosas que importan a la gente».