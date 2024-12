La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que la decisión del Tribunal Supremo de estudiar la demanda presentada por su pareja, el empresario Alberto González Amador, contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por presunta intromisión en su honor, demuestra que «donde el Gobierno intenta echar tierra están siempre saliendo flores».

Durante la presentación del Plan de Inclemencias Invernales, Díaz Ayuso ha afirmado que González Amador es «un ciudadano que se está defendiendo solo ante todos los poderes del Estado, que se han organizado en una operación para intentar destruirme a mí».

La presidenta ha querido destacar «cómo puede la vicepresidenta del Gobierno y la responsable de Hacienda filtrar o estar detrás de posibles filtraciones de datos particulares de ningún ciudadano».

Además, Díaz Ayuso ha cuestionado por qué no se abren inspecciones fiscales a otras personas, mientras «se utilizan las leyes del Estado contra adversarios de esta manera». La presidenta madrileña ha concluido señalando que no hay que valorar el trabajo de la justicia, y que ella no es como el presidente del Gobierno.