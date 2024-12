El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha lanzado una clara advertencia al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre las futuras negociaciones entre ambos partidos. Junqueras ha subrayado que «no puede haber negociaciones para nuevos acuerdos hasta que no se cumplan los acuerdos que ya existen».

Estas declaraciones se producen después de que el pasado sábado, Junqueras revalidara su liderazgo al frente de ERC en la segunda vuelta de las elecciones internas del partido. Su candidatura se impuso con el 52,2 % de los votos a la lista encabezada por Xavier Godàs, que obtuvo un 42,2 % de respaldo.

Presupuestos condicionados

Junqueras ha dejado claro que las negociaciones sobre los próximos presupuestos de la Generalitat, una prioridad para el gobierno de Illa, no pueden abordarse de forma inmediata. Según el líder republicano, «no tiene sentido llegar a acuerdos nuevos» si previamente los socialistas no cumplen los compromisos ya firmados.

Para ERC, los nuevos presupuestos «solo pueden ser buenos si incorporan aquellos acuerdos que ya se han firmado», en referencia al pacto entre ERC y PSC que permitió la investidura de Illa, así como al acuerdo que facilitó la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España.

Compromisos pendientes

Junqueras ha enumerado varios compromisos que considera pendientes por parte de los socialistas. Entre ellos, ha mencionado la «condonación» de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la financiación singular para Cataluña o el traspaso de competencias en materia de Cercanías.

«El Partido Socialista tiene mucho trabajo, porque ha firmado muchos acuerdos y lo que debe hacer es cumplirlos», ha insistido el líder de ERC. Estas palabras subrayan la posición firme de su partido de exigir el cumplimiento de los pactos alcanzados antes de sentarse a negociar nuevos acuerdos.

Cuestión de confianza

Respecto a la cuestión de confianza a la que Junts exige que se someta Pedro Sánchez, Junqueras ha puntualizado que «ERC no tiene prisa para que haya un Gobierno de PP y Vox». Ha insinuado que quizás otro partido sí tenga interés en ese escenario, pero ha remarcado que «ERC, seguro que no».

No obstante, el presidente de Esquerra ha recalcado que su formación está presente para «exigir que el Partido Socialista cumpla todos sus compromisos». Esto deja claro que, aunque no busquen precipitar un cambio de gobierno a nivel nacional, no renuncian a presionar para que se respeten los acuerdos alcanzados.

Cambios internos en ERC

Tras su victoria en las elecciones internas, Junqueras ha recibido felicitaciones de diversos actores políticos, incluyendo un intercambio de mensajes con el presidente de JxCat, Carles Puigdemont, y con el propio Salvador Illa.

Queda por definir cómo se configurará la dirección del grupo de ERC en el Parlament, dado que su actual presidente, Josep Maria Jové, y la portavoz, Marta Vilalta, apoyaron la candidatura alternativa de Xavier Godàs en las primarias.

Junqueras ha indicado que los cambios que puedan producirse en este ámbito se realizarán «con el máximo consenso y buscando la mejor combinación de continuidad y renovación». Esto sugiere que buscará un equilibrio entre mantener cierta estabilidad y dar cabida a nuevas voces en la dirección parlamentaria. La nueva dirección ejecutiva de ERC, emanada de las elecciones internas, ya mantuvo su primera reunión el domingo. Una de las novedades es que Elisenda Alamany, en su calidad de secretaria general, asumirá también las funciones de portavoz del partido.