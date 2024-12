El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, considera que corresponde al PP elegir si apoya la política migratoria del Gobierno durante la Conferencia de Presidentes o mantiene sus acuerdos para dar «un cambio de 180 grados» y acabar «con el reparto de inmigrantes ilegales».

«El PP sabe donde estamos, sabe que para tener presupuestos hay que defender la libertad lingüística y hay que acabar con las políticas que amparan la inmigración ilegal; son ellos los que tienen que elegir», ha aseverado Garriga en declaraciones en RNE, recogidas por EFE. Para Vox, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo debe elegir «si quiere seguir promocionando la inmigración ilegal de la mano del PSOE o garantizar las fronteras y deportar aquellos inmigrantes en situación irregular».

Garriga ha confirmado que Vox saldrá de los gobiernos que comparte con el PP si su socio «no cumple con la palabra dada», aunque también ha reconocido que su partido «no va a truncar la posibilidad de construir una alternativa al peor gobierno» que ha tenido España. «Nosotros queremos derogar todas las políticas que ha impulsado Pedro Sánchez y eso el PP en algunos casos duda; pues en esas dudas no nos va a encontrar, porque nosotros hemos venido a darle la vuelta al calcetín a todo esto», ha insistido Garriga, quien ha definido la Conferencia de Presidentes como la «escenificación perfecta de un Estado autonómico fallido».

Sobre la advertencia al PP en caso de llegar a acuerdos en este foro de no apoyar los presupuestos en esos gobiernos, Garriga ha señalado que no es una amenaza, sino mantener sus «posturas fieles a los votantes». «Nosotros estamos negociando los presupuestos a nivel regional. Quiero diferenciar las negociaciones a nivel regional y las que puedan ser a nivel municipal, que no afecta o no condiciona lo que pueda salir hoy en la reunión de presidentes o lo que pueda suceder en las próximas semanas», ha matizado.

Garriga ha explicado que suspendieron las negociaciones para no contribuir a «la estafa política» y para «seguir defendiendo lo mismo que hemos dicho siempre». «No entenderíamos desde Vox que no salieran los presidentes autonómicos de la mano del presidente del Gobierno tras esta reunión diciendo que van a dar un cambio de 180 grados en política migratoria, que es lo que demandan los españoles», ha concluido.